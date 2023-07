Bocconi, serata romagnola in piazza

Con la ‘Serata romagnola’ sabato 29 luglio, si apriranno a Bocconi le manifestazioni della Pro loco Estate 2023. Dalle 19 si potrà cenare agli stand in piazza del Popolo, con antipasti, primi (tagliatelle ai porcini o al cinghiale), secondo con fiorentina. La serata sarà allietata dal re della musica romagnola Giacomo Gherardelli. Domenica 30 dalle 18 ‘Gintoneria e dj set’, stand gastronomici con piadina romagnola farcita, porchetta, hot dog, patate fritte e carne alla griglia. Ricco il programma di agosto, che si aprirà venerdì 4 con cena all’insegna dello ‘Spiedo del contadino’ (antipasto, girarrosto misto, contorno) e dj set. Spiegano gli organizzatori della Pro loco: "Dall’8 al 20 agosto ogni sera ci sarà una manifestazione, con musica, presentazione di libri, cene e tanto altro, all’insegna dell’accoglienza e dello stare insieme in amicizia". Si va dalla festa del patrono del paese San Lorenzo (10 agosto), agli artisti di strada (11), dalla presentazione del libro ‘Ponti di pietra’ (storia del ponte della Brusìa di Bocconi) l’8 alle 21, ai giochi popolari in piazza il 17, alle cene di pesce (12) e dei cacciatori (19). Durante le manifestazioni funzionerà in piazza un bar, dato che in paese hanno chiuso recentemente gli ultimi due bar (info e prenotazioni: Carla 320.9496264, Cinzia 347.3895061 e Claudia 349.5885131).

Quinto Cappelli