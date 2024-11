Bocconi, una giorno in allegria grazie al ‘Borgo infestato’

Oltre 300 persone hanno partecipano a Bocconi venerdì scorso alla festa del ‘Borgo infestato’, ovvero alla festa allestita per Halloween. "Ma più che altro – racconta la presidente della Pro loco, Francesca Briccolani –, è stata la festa del paese e non solo, perché c’erano bambini, famiglie e adulti oltre che da Bocconi, Portico e San Benedetto, anche da tutta la vallata del Montone, da Forlì e perfino da Rimini".

Come mai tanta gente in un piccolo paese e per la festa di Halloween, che si svolge ormai ovunque? Risponde sempre la presidente della Pro loco Briccolani: "Perché nel nostro piccolo paese di Bocconi ormai non ci sono più negozi e punti d’incontro, quindi anche una festa è una delle poche occasioni per ritrovarsi insieme e la gente ha bisogno di questi appuntamenti. Inoltre, anche le nostre streghe erano veramente belle e divertenti".

Sì, le streghe erano arrivate da fuori, ‘professioniste di teatro’ da Rocca San Casciano: Marzia la capa, Paola la bella, Giovanna la brava, Valeria la misteriosa e Anna l’enigmatica. La manifestazione è stata organizzata, in collaborazione, dalle Pro loco di Bocconi, Portico e San Benedetto, dall’Auser di Portico, dal ristorante il Laghetto di San Benedetto, col patrocinio del Comune.

"Molto bravi – commenta ancora la presidente Briccolani – anche gli animatori del Duo Shakti e i volontari delle nostre tre Pro loco, che hanno presentato le specialità gastronomiche oltre che Carletto Pasquini con gli stuzzichini".

Insomma, per un giorno anche le ‘streghe buone, uscite a sorpresa da caverne e tane misteriose’, hanno rianimato un piccolo paese che ogni giorno vive il senso dell’abbandono e che si è invece rivelato teatro ideale per una manifestazione festosa come questa.

