Bollo, ok della Regione Ecco le modalità per chiedere i rimborsi Prorogate le scadenze

Stanno per arrivare i primi contributi per le persone che hanno subìto danni in seguito all’alluvione. Sono molte, ad esempio, quelle che hanno dovuto rottamare la propria auto: la Regione ha deciso che chi si è dovuto privare del proprio mezzo di trasporto non dovrà pagare il bollo del 2023. Chi, invece, aveva già pagato l’imposta automobilistica avrà diritto a un rimborso. "Abbiamo scelto di rimborsare il bollo a chi, a causa dell’alluvione, farà demolire la propria auto – afferma l’assessore regionale, Paolo Calvano –. Una scelta di buonsenso verso coloro che hanno subìto gravissimi danni nei mesi scorsi e che ancora oggi aspettano risposte da parte del governo".

Per ottenere il rimborso di quanto versato occorre presentare un’istanza all’amministrazione regionale, che non sarà accolta in caso di mancata consegna del veicolo a un demolitore autorizzato o a un soggetto autorizzato alla rivendita che prende in carico il veicolo per la demolizione, oppure se la consegna avviene oltre il termine del 31 agosto 2023. A chi vive nel territorio alluvionato ma non ha dovuto rottamare l’auto viene invece concesso tempo fino al 20 novembre per pagare le tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio 2023 (il termine ultimo previsto dal Decreto ministeriale sarebbe rispettivamente il 31 maggio e il 30 giugno 2023). In base al provvedimento, i pagamenti sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se effettuati entro il 20 novembre prossimo.

Per quanto riguarda, invece, i danni subìti dalle imprese, è operativo dal 31 luglio il bando della Camera di commercio della Romagna per la concessione di contributi. Sono già decine le imprese che hanno già inviato le loro richieste sulla piattaforma Webtelemaco di InfoCamere e usato l’app ‘Resistere’ per documentare i danni subìti e le azioni di ripristino effettuate. Come fare domanda? le richieste devono essere compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online ‘Contributi alle imprese’, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. Il bando scade alle 21 del 29 settembre. La domanda è esente dall’imposta di bollo e ogni impresa può presentare al massimo una domanda di contributo. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.romagna.camcom.it