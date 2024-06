Bomba d’acqua oggi su Forlì: strade allagate e sottopassi chiusi

Forlì, 26 giugno 2024 – La pioggia ha cominciato a cadere violentemente a Forlì poco dopo le 15, mettendo in difficoltà le fogne cittadine. In molte zone della città le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi in piena, mettendo in pericolo l’incolumità degli automobilisti e le rotonde sono diventate impraticabili.

Maltempo a Forlì: disagi e allagamenti (foto Frasca)

Maltempo in tutta la regione / In arrivo sole e caldo (ma per poco)

Molti cortili privati si sono allagati e l’acqua è riuscita a penetrare in qualche garage e cantina, infiltrandosi anche in alcune case e attività commerciali al piano terra.

Tra le strade cittadine più colpite c’è senz’altro corso Mazzini, dove l’acqua è salita fino a coprire completamente il livello dei marciapiedi.

Tutti i sottopassi cittadini sono stati chiusi fino al defluire della pioggia, chiuso anche l’accesso alla tangenziale. Queste variazioni della viabilità hanno provocato diverse code e disagi.

In circa un'ora sono caduti fino a 78 millimetri d’acqua.