‘Bombe’ di semi con Alleanza Verdi e Sinistra per la pace

Stamattina alle 11 gli attivisti di Alleanza Verdi e Sinistra si trovano in via Autoparco (lato Parco della Pace), per una iniziativa che vuole richiamare con forza la necessità del cessate il fuoco in tutti i conflitti in corso. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che "vogliono dare un segnale di pace e di rinascita – dicono gli organizzatori –, in un’area simbolica e duramente colpita dall’alluvione". In questi giorni sono state fabbricate delle ‘bombe’ di semi raccogliendo simbolicamente campioni di terra dal fango dell’alluvione, aggiungendo semi di piante e fiori scelti tra quelli più amati dalle api e dagli altri impollinatori. Queste palle una volta seccate si possono lanciare in aiuole o terreni per dare nuova vita ai terreni duramente colpiti.