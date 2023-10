Bonaccini a Dovadola: "La Romagna si rialzerà"

Con un bel tartufo da 350 grammi, "rigorosamente delle colline forlivesi", il commerciante Vanni Bonavita di Castrocaro Terme ha vinto il Tartufo d’Oro della 56ª Sagra del Tartufo di Dovadola, con il concorrente Tiberio Roncuzzi delle Carraie di Ravenna che ha presentato una pepita che sulla bilancia si è fermata a 340 grammi. Roncuzzi però ha vinto il premio di qualità e maggior peso, con un cesto di ben 7 chili. La giuria, presieduta dal decano dei tartufai dovadolesi, Alberto Barzanti, e composta dal sindaco Francesco Tassinari, dal presidente della Pro loco Mirco Tedaldi e dal tartufaio Ronnie Calonici, ha consegnato anche il premio alla carriera alla, dovadolese Miranda Piovaccari di 77 anni, tartufaia da quando andava a scuola e ancora attiva con la sua cagnina Lilla. Davanti a molti appassionati, curiosi e turisti i vincitori sono stati premiati eccezionalmente dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per la prima volta alla Sagra di Dovadola, e dal sindaco Francesco Tassinari.

Dal palco il governatore Bonaccini ha così elogiato la Sagra del Tartufo: "Se la Romagna detiene tanti primati, fra cui quello della gola, Dovadola detiene quello di capoluogo del tartufo, grazie a tutti quelli che si occupano di questo pregiato prodotto della tavola, compresi Comune e Pro loco che cercano di valorizzarlo". Per Bonaccini, "se i prodotti Igp e Dop in Italia valgono 7 miliardi, 3 arrivano dall’Emilia Romagna". Secondo il governatore "il tartufo è uno dei prodotti che porta anche un reddito al turismo esperienziale, perché valorizza i borghi e i paesi specialmente della collina e montagna, anche se questi territori sono stati recentemente messi in ginocchio dall’alluvione, frane e terremoto".

E ha aggiunto: "Con l’aiuto di tutti, la Romagna si rialzerà da queste brutte batoste, come è avvenuto nel 2012 per l’Emilia terremotata". Bonaccini si è poi intrattenuto con un centinaio di volontari della Pro loco fra i vari stand, accompagnato dal presidente Mirco Tedaldi e dal sindaco Tassinari. La quantità e la qualità del tartufo sulle bancarelle di ieri (da 150 a 350 euro l’etto il bianco e da 30 a 60 il nero) si deve forse al fatto che il clima si è rinfrescato e in parte ha piovuto, anche se ancora poco. "Il mese migliore per il tartufo bianco – commenta Ronnie Calonici, tartufaio da 20 anni e membro della giuria – è sempre stato novembre e parte di dicembre, finché non arriva il freddo. Quindi possiamo ancora sperare".