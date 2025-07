Bonaccini apre la Festa. A San Martino in Strada arriva l’ex governatore

È l’europarlamentare ed ex governatore della Regione, Stefano Bonaccini (foto), ad aprire la Festa de l’Unità di San Martino in Strada in programma da questa sera fino a sabato nell’area della Polisportiva Sammartinese (viale dell’Appennino, 657).

Ogni sera dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico, con piatti della tradizione romagnola, e dalle 21.30 intrattenimento musicale.

Alle 20.30 l’ex Governatore Bonaccini dialogherà con Marco Celli, segretario del Movimento Federalista Europeo Emilia-Romagna, sul tema ‘Dall’Europa ai territori’; seguirà la musica dei Reckless.

Domani alle 19.30, dialogo con il gruppo consiliare del Pd Forlì, poi la musica di Sofia&Ale band. Sabato, alle 19.30, si parla di ‘Cultura, comunità e politiche sociali per il nostro territorio’, nell’incontro con l’ex sindaca di Bertinoro ed attuale assessora regionale a cultura, parchi e pari opportunità, Gessica Allegni e la consigliera regionale Valentina Ancarani, vicepresidente della Commissione parità, diritti e cultura.

Modera Matteo Zattoni, membro della segreteria territoriale del Pd Forlivese; a seguire chiusura in musica con Gli alluvionati del liscio.

Tutti gli incontri saranno aperti dai saluti di Francesco Bratti, segretario del Circolo Pd San Martino in Strada.

ma. bo.