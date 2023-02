Bonaccini: "Il direttivo adesso va cambiato"

di Matteo Bondi

Un lungo applauso alla Casa del lavoratore a Bussecchio ha accolto l’arrivo del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: candidato alla segreteria nazionale del Pd, è stato accolto da tanti militanti. La sala era gremita, presenti anche quasi tutti i locali sindaci di centrosinistra. A presentare l’ospite è stato il segretario territoriale Daniele Valbonesi. "Siamo in un momento difficile come partito – ha esordito Valbonesi – con un’opposizione da fare non facile e partiti, anche loro all’opposizione, che non vedono l’ora di addossare le colpe a noi. Ma siamo anche un partito che si apre, fa congressi, si mette in gioco e discute. Siamo qui con candidati e mozioni perché vogliamo cambiare e migliorare".

Ha lasciato poi la parola a Bonaccini, ricordando come la visione della sanità del Pd sia pubblica e universale. "Questo tema e quello dell’istruzione – ha spiegato Bonaccini – sono quelli che devono essere distintivi. Su sanità e istruzione è lo Stato che deve garantire l’accesso e la qualità dei servizi a chiunque. Su questo dobbiamo poi agire di conseguenza, trovare le ricette migliori per garantire questa nostra idea, che è diametralmente opposta a quella della destra".

Poi Bonaccini, viste anche le recenti polemiche, è entrato nello specifico. "Abbiamo carenza di personale sanitario tra medici e infermieri – ha sottolineato – e nei prossimi anni la situazione è destinata a peggiorare, dobbiamo affrontare questo problema. Io sono per l’abolizione del numero chiuso all’università, la selezione la si fa poi nei primi due anni: se uno non è capace farà altro, ma non è possibile che si acceda alla facoltà di Medicina con dei test che sembrano il Rischiatutto di Mike Bongiorno".

Molti gli applausi, soprattutto quando Bonaccini ha rivendicato la sua appartenenza alla sinistra. "La nostra identità è data dai due mondi da cui è nato il Partito Democratico – ha osservato –, noi esistiamo se entrambe le anime sono ben presenti". E nel caso diventasse segretario quali sarebbero le prime mosse di Stefano Bonaccini? "Io non sono un rottamatore – ha spiegato –, ma il consiglio direttivo del partito deve cambiare totalmente. Non si rottamano le persone, ma un giro in panchina lo si può fare tutti, siamo una squadra e si può dare il proprio contributo anche senza essere nel consiglio direttivo. Un’azione che si farà sicuramente è andare a raccogliere le firme per una legge di azione popolare sul salario minimo garantito: avevamo detto che lo avremmo fatto. Non c’è stato modo con la maggioranza strana che si aveva nel governo Draghi? Allora facciamolo e proponiamolo noi. Soprattutto, con me segretario, non andremo mai al governo perché ce lo chiedono, ma ci andremo quando avremo vinto le elezioni".

Infine, è tornato sulla sanità, per spiegare la situazione in cui si trova la Regione adesso: "Il governo – ha sostenuto – non ci ha rimborsato quasi un miliardo di euro di spese sostenute per il Covid, né quelle aggiuntive per l’incremento dei costi energetici. Il loro disegno è chiaro, la sanità come la vedono loro è privata. Noi abbiamo un’idea diversa".