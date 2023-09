Bonaccini in visita a Tredozio: "Chiederemo al governo lo stato d’emergenza, faremo il possibile per voi"

"Insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha visitato Marradi e zone limitrofe, chiederemo al governo lo stato emergenza per tutti i comuni colpiti dal terremoto di lunedì mattina, che ha creato tanti e gravi danni di qua e di là dell’Appennino. Tutto questo riferirò anche domani al capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, che incontrerò a Ferrara, e col quale sono in continuo contatto, per verificare le modalità di risposta più adeguate a questa nuova emergenza in Toscana e in Romagna".

Lo ha assicurato ieri mattina il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al termine di un sopralluogo a Tredozio, il Comune più colpito dal sisma che registra i danni più ingenti della provincia di Forlì-Cesena. Bonaccini era accompagnato dal sottosegretario Davide Baruffi e dal presidente della Provincia e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Mentre attorno alla sindaca di Tredozio Simona Vietina sono accorsi anche i primi cittadini di Modigliana Jader Dardi, di Portico e San Benedetto Maurizio Monti e di Santa Sofia Davide Valbonesi, nonché i tecnici dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Insieme alla sindaca di Tredozio, Bonaccini ha visitato le nove tende allestite dalla Protezione Civile provinciale per ospitare da subito l’attività didattica. Le scuole del paese, infatti, sono state dichiarate inagibili, ma i ragazzi, circa una novantina, riprenderanno regolarmente le lezioni già domani in nove tende ampie, trasformate in classi. "Le tende ospiteranno i ragazzi – ha assicurato il presidente della Regione – per alcune settimane, perché io mi impegno a fornire moduli più stabili, anche se provvisori, prima che arrivi il freddo".

Inagibile anche il palazzo comunale, le cui attività sono state trasferite nella zona sportiva nell’ex ristorante della piscina, così come parte della casa di riposo, già evacuata, ma con gli anziani nella parte nuova. Gli sfollati che hanno passato la notte fuori casa, nelle tende, nel palazzetto dello sport o in altre sistemazioni sono oltre un centinaio, tra cui la stessa sindaca e la sua famiglia. Nella stessa area sportiva è stato trasferito anche l’ufficio postale, in un container di Poste Italiane.

Prima di ripartire, Bonaccini ha assicurato la sindaca di Tredozio e degli altri comuni dell’Appennino forlivese che "sarà fatto tutto il possibile per queste comunità già pesantemente colpite dall’alluvione di maggio, dove i segni delle frane e i forti disagi sulla viabilità sono ancora ben visibili". Poi ha osservato: "Ma come sempre in queste settimane drammatiche, ho trovato tra la gente una straordinaria forza d’animo e voi sindaci pronti a reagire con determinazione. La Regione è al lavoro insieme alla Protezione civile per rispondere a tutte le necessità più urgenti, a partire dell’immediata ripresa della scuola e dalla prima sistemazione di chi ha la propria abitazione inagibile".

Anche la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, è in continuo contatto coi territori. Da lunedì sono state fornite 50 brandine e 100 coperte a Modigliana, 100 brandine e altrettante coperte a Tredozio per la palestra comunale, dove è allestito un centro di accoglienza. E’ stata pure installata una cucina mobile per fornire i pasti caldi agli sfollati.