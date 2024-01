Bonaccini inaugura il nido di Galeata

L’inaugurazione del nido d’infanzia a Galeata è stata un momento toccante e coinvolgente. Il taglio del nastro è stato effettuato dal presidente della giunta regionale dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dalla sindaca Francesca Pondini, mentre i piccolissimi ospiti della struttura, coadiuvati dalle loro tate, reggevano il nastro tricolore e la banda comunale Albertini eseguiva l’Inno nazionale tra gli applausi dei tanti presenti e soprattutto degli alunni della vicina scuola materna. Insomma, è stato un momento di grande emozione condivisa da parte dei genitori e dei nonni dei bimbi, ma anche degli amministratori di Galeata, dai rappresentanti delle associazioni, del sindaco e dell’assessora al welfare di Santa Sofia Daniele Valbonesi ed Ilaria Marianini, entrambi presenti.

Una inaugurazione attesa, come ha sottolineato nei suoi saluti la prima cittadina Pondini che ha ripercorso tutte le fasi della costruzione dell’immobile di via Togliatti 14 a partire dal 2016.

"I locali di questa comunità educante insieme alle attività didattiche saranno gestiti dalla società cooperativa sociale ‘Rifredi Insieme’ nata dalla volontà dei sacerdoti dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa per offrire un’organizzazione efficiente e qualificata alla gestione di servizi educativi e socio-sanitari rivolti alle varie categorie di bisogno. I posti accreditati sono 23 e rivolti alla fascia d’età 9-36 mesi. Sono orgogliosa di questa apertura per che ha una grande importanza perché abbiamo dato risposte definitive e concrete alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano con bimbi piccoli. Era uno dei primissimi obiettivi del primo anno di mandato, ci ho creduto fin dai miei primi giorni da sindaco e ora posso annunciare che l’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli e dell’Opera Madonnina del Grappa con la quale abbiamo trovato subito un accordo per il 2024".

A loro volta hanno espresso la loro soddisfazione don Enrico Casadei Graffoni, vicario generale della Diocesi di Forlì-Bertinoro, e don Vincenzo Russo, presidente dell’Opera Madonnina del Grappa che ha ricordato il legame profondo tra Galeata e l’Opera evidenziando il ruolo svolto da don Giulio Facibeni, don Carlo Zaccaro e don Corso Guicciardini, scomparso di recente e al quale probabilmente sarà intitolata la struttura.

Il presidente Bonaccini ha sottolineato nelle sue conclusioni, nel corso dell’inaugurazione, l’importanza della rete dei nidi in Regione, una centralità che si è mostrata già a partire dai primi anni Sessanta con le intuizioni di Loris Malaguzzi e la nascita del progetto ‘Reggio Approach’ "che ha incontrato il successo prima all’estero che in Italia. quando ha iniziato a farsi conoscere nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti come ho potuto verificare di persona in California, ma anche a Pechino, dove alta e l’attenzione verso un’educazione innovativa per la fascia 0-6 anni. Siamo l’unica regione italiana dove in tutti e 304 nidi d’infanzia presenti viene insegnato l’inglese e tengo a sottolineare che i nidi nei Comuni di montagna sono gratuiti. Insomma, quello del nido non è solo un servizio di welfare, ma una vera e propria comunità educativa – ha concluso – e chi la frequenta riesce a socializzare e ad apprendere meglio".