Bonaccini-Lega, ancora scontro

"Per fortuna che il ministro Giuseppe Valditara aveva aperto il nuovo anno scolastico da Forlì, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Solo pochi giorni dopo ha deciso di dimezzare le risorse per i territori colpiti dall’alluvione". Il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini (in alto a sinistra), sulla propria pagina Facebook, ha aperto una nuova polemica contro il governo in merito ai fondi per la catastrofe di maggio: quantifica "10 milioni su 20 stanziati per scuole e didattica". E chiosa: "Anziché aumentare, i fondi per la ricostruzione diminuiscono", riferendosi anche a "1,1 miliardi conteggiati dal governo ma mai stanziati al commissario Figliuolo".

"Bonaccini rischia di scadere nel ridicolo. O non riesce a capire o è in totale malafede". È questa la replica di Jacopo Morrone (sotto, a sinistra), deputato forlivese della Lega e segretario del partito in Romagna, in difesa del ministro dell’Istruzione e del Merito. "Il cosiddetto ‘decreto Caivano’, che prevede misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile e per la sicurezza digitale dei minori, è stato finanziato con fondi per interventi di edilizia scolastica. Ma non erano più impiegabili per le scuole interessate dall’alluvione, perché tutte le richieste pervenute sono state interamente e tempestivamente accolte. Quelle risorse non sarebbero state più utilizzabili altrimenti: sono state impiegate per obiettivi che andrebbero sostenuti in modo bipartisan".