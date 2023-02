Bonaccini o Schlein, oggi si vota

Giornata di primarie, oggi, per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Gli interessati potranno scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si potrà esercitare il proprio diritto di voto dalle 8 alle 20. Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Pd e versare almeno 2 euro. Possono votare anche gli stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su. Per trovare il proprio seggio tra i 37 allestiti sul territorio, basta verificare la corrispondenza della propria sezione elettorale. Per qualsiasi informazione si può consultare, oltre al sito nazionale, anche il sito www.pdforli.org o chiamare la Federazione del Pd forlivese domani dalle ore 8 alle ore 20, allo 0543.33719.