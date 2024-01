Bonaccini: "Promesse mantenute". Figliuolo: "Faremo queste terre ancora migliori di prima"

Le parole più attese erano quelle di Ursula von der Leyen e di Giorgia Meloni, ma ad anticiparle sono stati i brevi interventi di altre cariche istituzionali, primo tra tutti il sindaco Gian Luca Zattini. "Grazie a questo regalo a Forlì e alla Romagna – ha cominciato –. C’era chi ci diceva ‘sarete dimenticati’, invece noi abbiamo avuto una sensazione continua di vicinanza dall’Europa e dal governo italiano". Poi il microfono è passato al presidente della Regione Stefano Bonaccini che in mattinata aveva già incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bologna. È stato proprio lui a chiedere al pubblico un applauso per la premier dopo aver ringraziato Ursula von der Leyen per "aver mantenuto la parola data quando lo scorso maggio venne a sorvolare queste terre così disastrate". Bonaccini ha avuto una parola anche per "gli straordinari sindaci", dicendosi sicuro che "faranno ripartire questa bellissima terra". Infine il commissario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a cui è toccato l’intervento finale: "Per me ricoprire questo ruolo è un onore, ma anche un onere. Sono sicuro che insieme sapremo dare a queste terre alluvionate un volto ancora migliore di prima".

s. n.