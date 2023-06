Emergenza frane e strade interrotte, Bonaccini a Roncofreddo: “Nessuno sarà lasciato solo”

Roncofreddo (Forlì-Cesena), 14 giugno 2023 – Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha effettuato un sopralluogo a Roncofreddo, uno dei Comuni dell’Appennino dove le frane hanno provocato i disagi maggiori, per fare il punto sull'emergenza causata dell'ondata di maltempo di maggio. Domani a Roma al tavolo fra Governo ed Enti locali Bonaccini presenterà un rendiconto aggiornato dei danni.

Le frane e le decine di strade locali ancora chiuse sono stati gli argomenti al centro dell’incontro tra Bonaccini e i sindaci Sara Bartolini di Roncofreddo, Silverio Zabberoni di Borghi, Mauro Graziano di Longiano, Tania Bocchini di Sogliano al Rubicone e il presidente della Provincia Enzo Lattuca.

“La mia presenza qui – ha affermato Bonaccini – ha anche il valore di dire ai sindaci e a queste comunità che nessuno sarà lasciato solo. Noi e l’intero sistema regionale siamo pronti a fare la nostra parte, ma abbiamo bisogno che le istituzioni nazionali e quelle europee ci stiano vicine, perché servono risorse e procedure speciali che ci consentano di rialzarci e ripartire”.

Il bilancio dei danni causati dal maltempo nella provincia di Forlì-Cesena è allarmante: sono 485 gli smottamenti monitorati, di cui una trentina di entità rilevante, mentre ben 142 sono le strade locali e provinciali che hanno subito chiusure parziali o totali.

Sono 4 i milioni di euro già stanziati per interventi in somma urgenza e la prossima settimana aprirà il cantiere sulla Strada Provinciale 88 di Monte Tiffi, fondamentale per rendere raggiungibile una frazione, oggi quasi totalmente isolata, dove vive circa un centinaio di persone.

Un lavoro dal costo di 400 mila euro che ad oggi è stato finanziato solo dalla Provincia e dai piccoli Comuni, come sottolineato da Bonaccini che aggiunge: “Strade e frane restano la nostra priorità per garantire a cittadine e cittadini, famiglie e imprese il diritto fondamentale di muoversi e lavorare. Per questo rinnoviamo l'appello al Governo affinché siano stanziate risorse al più presto per coprire gli interventi”.

Il presidente della Regione domani sarà a Roma per partecipare al tavolo permanente sull'alluvione fra Governo ed Enti locali convocato a Palazzo Chigi dal ministro Nello Musumeci. Sarà l’occasione per la delegazione dell'Emilia Romagna di presentare un rendiconto più aggiornato dei danni e la lista degli interventi più urgenti.

“Già oggi la prima stima dei danni alla viabilità locale è di oltre un miliardo di euro", ha concluso Bonaccini.