Bonetti (Azione): "La giunta qui ha fatto un gran lavoro"

Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità con il governo Conte 2 e poi, successivamente, con il governo Draghi, è stata in visita a Forlì per portare sostegno alla candidatura di Gian Luca Zattini. Ad accoglierla anche la capolista de La Civica Forlì Cambia, nonché assessora in giunta, Paola Casara, che ha illustrato a Bonetti come nel programma della coalizione, ma nello specifico, della lista civica "Ci sia grande attenzione per le famiglie, i giovani, le imprese e la conciliazione vita e lavoro".

Il sindaco ha ricordato come siano state molte le risorse arrivate dal ministero, presieduto da Bonetti, per poter potenziare gli asili nido, con convenzioni anche con il privato. "Abbiamo avviato una coprogettazione – ha aggiunto Casara – per ampliare i posti a disposizione. In questi anni siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste e ci impegneremo per continuare a farlo anche nonostante l’incremento delle richieste".

Sul fronte della parità di genere l’assessora ha portato come esempio il programma di vari eventi svolto alla Fabbrica delle Candele. "Vogliamo ora affrontare la denatalità – ha aggiunto Casara – e portare grande attenzione alla parità di genere anche iniziando dalle scuole, incentivando le studentesse ad intraprendere percorsi di studio sulle materie scientifiche che, fino a pochi anni fa, sembravano appannaggio dei soli studenti". Il sindaco ha ringraziato l’esponente di Azione per la scelta "Non scontata" di appoggiarlo nella rielezione. "Per me è motivo di grande orgoglio – ha spiegato Zattini – che ci venga riconosciuto da partiti di centro, che cinque anni fa non ci avevano appoggiato, che il nostro operare sia stato all’insegna della moderazione per il bene della città".

Nel futuro il sindaco vede una città a misura di famiglia "Per poter procreare e dove giovani coppie possano pensare di avere un futuro. Vorrei che Forlì fosse un vero e proprio laboratorio di conciliazione lavoro-famiglia. Il primo problema che tutti gli esperti vedono per il nostro futuro è che non facciamo più figli". Dal canto suo l’ex ministra ha riconosciuto "Il grande lavoro svolto da questa amministrazione comunale. Per noi di Azione fare politica vuol dire migliorare la vita delle persone a prescindere dalle ideologie, ma con fatti concreti, quindi quando ci troviamo di fronte a un’amministrazione che ha ben lavorato e con una visione della città, noi la sosteniamo".

Matteo Bondi