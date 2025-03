Bonifica e nuove recinzioni all’ex Eridania. L’area verde adesso è in sicurezza

Nella vasta area verde che circonda l’ex Eridania si sono da poco conclusi alcuni lavori. Nell’ex zuccherificio acquisito dal Comune a fine 2022 quasi nulla si era mosso se non per lo sfalcio della vegetazione e per l’utilizzo di una sua zona, nel periodo dell’alluvione, per depositarvi i fanghi rimossi dal vicino quartiere San Benedetto. Il futuro dell’ex Eridania è ancora incerto: nelle volontà del sindaco Zattini, per il momento, c’è soprattutto la realizzazione di un grande parco che coprirebbe parte dei 16 ettari che circondano il fabbricato.

Quella che è stata effettuata è un’opera di manutenzione straordinaria mirata soprattutto alla messa in sicurezza, per un importo di 100mila euro: 22.461 per realizzare un accesso pedonale in mezzo al verde; 62.774 per il ripristino delle recinzioni (restano disponibili 13.463 euro, derivanti in parte dal ribasso d’asta ottenuto sull’appalto per interventi sulle recinzioni).

Riguardo al verde, sono stati eseguiti lavori di bonifica generale da piante infestanti, in modo da permettere un accesso sicuro su alcuni percorsi. L’intervento sulle recinzioni interessa circa 1.000 metri lineari, sul perimetro a sud/est della via Monte San Michele (ad eccezione, quindi, del lato ferrovia); riguarda ripristino e riparazione di recinzioni metalliche esistenti, sostituzione di tratti fortemente ammalorati, formazione di alcuni nuovi e bonifica da essenze arboree infestanti. Sono stati poi collocati due cancelli carrabili, uno sulla via Gorizia e uno sul retro accessibile da via Giardini.

"Questo primo stralcio, finanziato con risorse del Comune, era necessario per mettere in sicurezza l’area e cominciare a ragionare sul futuro dell’Ex Eridania – commenta l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. Circa le recinzioni, in particolare, era importante intervenire per evitare possibili intrusioni e tutelare la pubblica incolumità".

s. n.