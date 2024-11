Bonomi azzurro. "Ha talento ed è bravo, merita"

È solo del 2009 ma fa già parte in pianta stabile della nazionale Under 16, come dimostra la convocazione ieri per il torneo di Iscar, Spagna, dal 5 al 9 dicembre, che segue gli Europei della scorsa estate, lui insieme a ragazzi di un anno più grandi.

Lui è David Jack Bonomi, guardia di 1.90, nato e cresciuto fra Cervia e Milano Marittima e dallo scorso anno reclutato da Lorenzo Gandolfi per rinforzare il settore giovanile della Pallacanestro 2.015: "Quando lo abbiamo portato a Forlì dalla società di Stefano Pillastrini gli ho fatto un discorso molto chiaro – racconta Gandolfi, responsabile del settore giovanile biancorosso –: gli ho detto che sarebbe venuto da noi non per giocare nell’Under 15, perché a noi non interessa vincere i campionati giovanili, ma perché vogliamo che diventi un giocatore di serie A e che quindi si sarebbe allenato con l’Under 17. E abbiamo fatto centro perché Jack ha scelto noi e non Rimini. Da quest’anno poi abbiamo fatto un ulteriore investimento su di lui mettendolo in foresteria. Che senso ha per uno che vive a 30 chilometri? Ha senso perché chi lo portava e poi lo veniva a prendere era costretto a fare quattro viaggi. Noi crediamo in lui perché oltre a essere un talento notevole è anche un bravo ragazzo".

Guardia con doti notevoli di attaccante, l’obiettivo è cercare di trasformarlo in playmaker, ma deve migliorare in più aspetti: "Difende poco – dice Gandolfi che lo allena nell’Under 17, mentre lui gioca anche nell’Under 19 – deve muoversi meglio senza palla e predilige l’assist al passaggio banale ma utile e indispensabile. In attacco è molto forte perché ha fisico, tira bene da tre, in palleggio arresto e tiro e anche con lo ‘step-back’, ma deve crescere nel ball-handling e nelle letture. Ha grandi potenzialità e qualità, gli piace allenarsi, è disponibile e ha passione".

Bonomi è anche figlio d’arte: il padre Mauro, cremonese classe 1972, ha avuto un’ottima carriera da calciatore in A e B fra Cremonese, Lazio, Cagliari, Cesena, Bologna, Torino e Napoli ed è persino stato campione d’Europa con l’Under 21 nel 1992.

Stefano Benzoni