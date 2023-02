Bonomo Power Trio e gli ‘Slavi’ alla Rimbomba

Due appuntamenti con la musica dal vivo sul palco del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. Stasera dalle 21.45 arriva il rock con ‘Il Bonomo Power Trio’ (foto), guidato dal chitarrista e cantautore Giuseppe Bonomo con Lorenzo Valentini al basso ed Emanuele Zamagni alla batteria. Il concerto esplorerà le possibilità espressive dei grandi Power Trio: Cream, The Jimi Hendrix Experience, Beck Bogert & Appice. Grandi riff, improvvisazioni collettive, psichedelia e un po’ di progressive.

Alla stessa ora, domani, sarà la volta di ‘Slavi bravissime persone’, con Frei Castigo (basso e voce), Nestor Fabbri (chitarra), Marcello Janduia Detti (trombone) e Donatello Bonomelli (batteria). Gli Slavi sono noti per le loro esibizioni coinvolgenti, tra danza balcanica e gypsy: propongono uno spettacolo gaudente e danzereccio. Con arrangiamenti sbilenchi, ma mai banali, che coinvolgono il pubblico facendolo sentire parte integrante. Un progetto tutto da godere e ballare dal vivo. Entrambe le sere è possibile cenare al Circolo, in via Mainardi 14 in pieno centro, alle 20. E’ consigliata la prenotazione al 333.1296915.

Matteo Bondi