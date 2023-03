Forlì, bonus bebè da 6 mila euro: Novacolor aiuta i genitori

Una dipendente con il figlioletto, in un’immagine diffusa dall’azienda

Forlì, 28 marzo 2023 – Ancora un’azione di welfare aziendale da parte del Gruppo San Marco, di cui fa parte la Novacolor di Forlì. L’azienda ha accordato ai dipendenti un sostegno finanziario orientato ad accompagnare i neo-genitori nei primi due anni di vita dei loro bambini, pari a 6 mila euro: 3 mila erogati alla nascita, e, successivamente, 2 mila e mille al compiersi del primo e secondo anno d’età.

Questa è la principale fra le misure previste dal nuovo piano di sostenibilità sociale introdotto da San Marco Group, leader nel settore delle pitture e delle vernici per l’edilizia. Il supporto alla gestione delle spese familiari è infatti parte di un programma rivolto ai dipendenti che mette in campo varie iniziative, non solo economiche, tese a promuovere la parità di genere nel contesto lavorativo, familiare e sociale.

Il gruppo, che ha il suo quartier generale a Marcon (Venezia) mentre lo stabilimento Novacolor si trova nella zona industriale di Coriano, ha deciso di integrare del 20% la retribuzione della maternità facoltativa prevista dall’Inps: in questo modo le neo-mamme possono contare su un compenso pari al 50% del loro stipendio. Al fine di promuovere una genitorialità più paritaria ha inoltre raddoppiato i giorni previsti dall’ordinamento per il congedo di paternità, che raggiungono così quota 20: le giornate di permesso aggiuntive messe a disposizione dall’azienda sono retribuite al 100% e possono essere fruite entro un anno dalla nascita di un figlio, anche in maniera non consecutiva.

“Il provvedimento prende vita dall’ascolto delle persone che lavorano con noi. Un’indagine interna ha visto favorevole a una estensione del congedo di paternità oltre il 70% dei nostri dipendenti. Ritengo inoltre sempre più forte la necessità di accompagnare e supportare le neo-mamme in ogni fase di un percorso tanto entusiasmante quanto impegnativo – dice Mariluce Geremia, vice presidente di San Marco Group –. Gli aspetti previdenziali del nostro piano di sostenibilità sociale, dunque, puntano a fare rete intorno alle famiglie, dando loro un aiuto concreto e significativo".

Il gruppo non vuole inoltre perdere di vista temi importanti quali l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, affrontando anche la persistenza del divario di genere. Queste iniziative saranno perciò affiancate da percorsi di sensibilizzazione alla parità genitoriale e attività di coaching.