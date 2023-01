Bonus di 90mila euro ai lavoratori

Novantamila euro di bonus per i propri lavoratori. L’iniziativa è della Cosmogas azienda da oltre 50 anni leader del settore, che progetta, brevetta e costruisce sistemi per la climatizzazione ed il comfort ambientale. L’azienda ha così voluto gratificare i suoi 130 collaboratori "condividendo con loro la soddisfazione per i risultati ottenuti in questo anno da record".

In occasione delle feste natalizie infatti la società, con sede a Meldola, ha deciso "di supportare i lavoratori e le loro famiglie di fronte all’aumento dei costi dovuti al caro energia e all’inflazione, gratificandoli per un valore complessivo di oltre 90 mila euro, che potranno essere convertiti a scelta tramite una piattaforma web dedicata, in buoni carburanteacquisto da spendere nei negozi locali aderenti per acquisti anche online".

"Un’azienda è fatta da persone – sottolinea Arturo Alessandrini della direzione aziendale di Cosmogas –. Sono le persone, le loro competenze e il loro senso di responsabilità a determinare il successo o l’insuccesso di un’azienda e per questo credo vadano valorizzate".

"Abbiamo voluto esprimere così la nostra gratitudine a coloro che stanno rendendo possibili questi risultati: vogliamo ringraziare tutti per l’impegno e i successi raggiunti", rimarca Alessandrini. Agiungendo che "la decisione è stata presa in un momento storico in cui Cosmogas sta raggiungendo risultati di fatturato importanti e prevede una chiusura d’anno forte in crescita".