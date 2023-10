BookCrossing, Sophia in libris nella classifica internazionale

L’associazione culturale Sophia in libris di Santa Sofia è protagonista nella classifica internazionale del BookCrossing piazzandosi al 58° posto. Il BookCrossing è la biblioteca del mondo. Un social network brillante, rappresenta la celebrazione della letteratura e un posto dove i libri acquistano una nuova vita. "Il BookCrossing è l’atto di donare un’identità univoca ad un libro – commentano i volontari dell’associazione della Val Bidente – poiché il libro viene passato da lettore a lettore e può essere controllato quindi può connettere i lettori. Ci sono attualmente 1.980.116 BookCrosser e 14.275.223 libri che viaggiano in 132 paesi. La missione è molto semplice, unire le persone attraverso i libri" . Le 10 nazioni più attive nel BookCrossing sono: Stati Uniti29%; Germania 16%; Regno Unito 13%; Paesi Bassi 11%; Finlandia 10%; Canada 8%; Australia 5% per arrivare alla Francia con 4%, Portogallo 3% e Spagna 1%. L’Italia purtroppo non rientra nella top 10.

L’associazione nel giro di pochi anni si è imposta all’attenzione dei cittadini non solo di Santa Sofia entrando a far parte della rete ‘Borghi della lettura’ come primo borgo dell’Emilia Romagna, una rete che ad oggi coinvolge 52 borghi in 14 regioni italiane, con l’obiettivo di creare un marchio nazionale per costruire un’offerta di turismo tematico mettendo in evidenza quelle peculiarità locali in cui ambiente e cultura presentano caratteri di estremo interesse. Inoltre Sophia in libris gestisce 8 ‘Little free libraries’ e 20 esercenti hanno messo a disposizione un punto bookcrossing e i soci possono contare su una fornitissima biblioteca nella sede sociale di via Nefetti.

o.b.