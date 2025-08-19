Boom a Premilcuore: "Natura, cibo e cultura: ecco la nostra ricetta"

"Tutte le manifestazioni organizzate durante l’estate a Premilcuore da Comune, Pro loco, associazioni e operatori turistici privati sono andate benissimo, con una partecipazione di turisti superiore agli anni passati". Lo sostiene Adamo Biondi, da molti anni presidente della Pro loco, che quest’estate ha realizzato una cinquantina di feste in proprio o in collaborazione con altri gruppi. La conferma arriva dal sindaco Sauro Baruffi: "Durante le prime settimane di agosto, Premilcuore ha visto le sue manifestazioni estive attrarre un numeroso pubblico, confermando l’efficacia di un’offerta turistica che unisce enogastronomia, arte, natura e cultura".

Si è partiti con la Sagra del Cinghiale (circa 3mila visitatori), per proseguire con la Sagra del Tortello alla Lastra, un evento che ha registrato il tutto esaurito, con oltre 4.000 tortelli distribuiti. "Un successo – spiega il sindaco – che celebra una delle specialità culinarie più amate del territorio". Anche la Fiera di San Lorenzo, il 10 agosto, ha saputo conquistare il pubblico. Sin dalla mattina la fiera e la mostra pittorica ‘La magia dei colori’ di Antonio Pini e Vitalba Valbonetti hanno allietato i visitatori, mentre nel pomeriggio l’iniziativa della Pro loco ‘A riveder le stelle’, che combinava escursione serale, cena all’aperto e osservazione astronomica ha raggiunto il tutto esaurito. L’evento è stato arricchito da giovani artisti locali, aggiungendo un tocco di magia all’esperienza. La serata si è conclusa con il suggestivo concerto degli allievi internazionali del celebre soprano Wilma Vernocchi, appuntamento di musica lirica che ha emozionato i presenti.

Il successo di queste manifestazioni dimostra come la formula vincente per Premilcuore sia proprio la capacità di offrire un’esperienza a 360 gradi, combinando il piacere della buona tavola con la scoperta del paesaggio locale e l’arricchimento culturale. La settimana di Ferragosto a Premilcuore ha visto uno o più eventi ogni giorno: martedì la Festa della Pieve con i Giullari di Davide Rossi e le risate con Sgabanaza; mercoledì piazza Ricci strapiena con il concerto ‘SanRemo’, nato dalla collaborazione fra Accademia della Musica e banda dei Carrettieri; giovedì i ‘Giochi in piazza’, condotti da Damiano Bartolini, con 7 squadre di giovani che si sono sfidati nei giochi d’acqua.

Ferragosto ha registrato il pienone con la Fiera di San Lorenzo e il suo mercato, il fiume con i bagnanti in cerca di refrigerio e la festa della Fiorentina (circa 2mila bistecche), che per tre serate ha offerto cibo e intrattenimento. Concludono Baruffi e Biondi: "Premilcuore è come una delle realtà più dinamiche e attraenti nel panorama turistico dell’entroterra tosco-romagnolo, come confermano le quasi 100.000 interazioni sui canali social di @turismopremilcuore solo negli ultimi 30 giorni".

Quinto Cappelli