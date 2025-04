Boom di prenotazioni. Ponti di primavera, si preannuncia il pienone

"In questi giorni tra gli ospiti – commentano Rita Bosi e Paolo Pisanelli dello chalet Burraia che sorge nei bellissimi prati omonimi – prevalgono gli escursionisti che percorrono i sentieri dell’area protetta a piedi, in mountain bike o e-bike. In tanti hanno già prenotato per i ponti di primavera".

Soddisfatto anche Manuel Tassinari noto albergatore della storica famiglia Tassinari di Campigna che gestisce il moderno 4 stelle con appartamenti autonomi ‘Granduca Mountain Wellness Apartments’ nello storico palazzo granducale.

Positivo il commento anche di Lorenzina e Nicola Benilli, gestori dell’antesignano agriturismo Poderone dove Romagna e Toscana si toccano anche in cucina. "I segnali sul fronte prenotazioni sono molto buoni e i nostri clienti vengono per i silenzi, le passeggiate e anche per i prodotti che portiamo in tavola raccolti dal nostro orto biologico".

La ripartenza si vede anche al ristorante ‘I Faggi’ al Passo della Calla, all’albergo Lo Scoiattolo e all’Alpen Bar di Cristian, mete di tanti motociclisti ed escursionisti attirati dalle curve della Bidentina e dai sentieri della Foresta granducale di Campigna. Certamente i segnali della ripartenza sono positivi anche a Corniolo, dove fungono da catalizzatori il sentiero del lago di Poggio Baldi alle porte di Corniolo e il Giardino botanico di Valbonella dove i gestori di Atlantide hanno organizzato un calendario di molteplici attività fino a settembre. Senza dimenticare l’area camper e presto la riapertura del campeggio il Vivaio.

Scendendo verso Santa Sofia, pienoni all’agriturismo Pianconvento di Franca Nanni dove si organizzano anche corsi e stage per il benessere e la cura del corpo e della mente. Numeri positivi anche al Vecchio Comune Guest House di Santa Sofia nell’antico comune di Mortano, dove Martina conferma "la presenza di numerosi ospiti provenienti da Veneto, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e dalle Marche in cerca di tranquillità e di immersione nella natura del Parco e d’estate nel fiume".

Situazione simile anche al b&b a Cà Maina nelle colline di Camposonaldo gestito da Caterina Tedaldi. Tutto esaurito anche all’osteria con locanda La Campanara di Pianetto (Galeata) dove "ospiti italiani e stranieri – precisa Roberto Casamenti – sono attirati dalla buona cucina e dai panorami della Romagna Toscana". Segnali incoraggianti infine anche all’agriturismo ‘Acero Rosso’ di Seggio.

Oscar Bandini