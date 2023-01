"Boom di vetrine sfitte in centro: sono 110"

Su 515 vetrine del centro storico, 110 sono sfitte. È questo il quadro – decisamente critico – che emerge dall’analisi condotta da Confcommercio che ha voluto censire le vie più ‘calde’ della città per avere un quadro preciso (seppure non scientifico) sulla condizione del commercio entro le mura. Le strade interessate dal censimento sono: piazza Saffi, corso Diaz, via Giorgio Regnoli, via delle Torri, corso Garibaldi (non sono state conteggiate le aree al di fuori della zona a traffico limitato), via dei Filergiti, via Quadrio e piazza Cavour, piazza XX Settembre, Largo De Calboli e via Mameli. Non sono state conteggiate le vie limitrofe rispetto a quelle principali. In corso Diaz si registra il numero maggiore di negozi sfitti (28), seguito da corso Mazzini con 24 locali e corso della Repubblica con 17 saracinesche abbassate. Sono 9, invece, le attività sfitte in corso Garibaldi, via Giorgio Regnoli e piazza Saffi. Andando indietro nel tempo, i negozi censiti e sfitti nelle stesse vie erano 79 nel 2011, 92 nel 2010 e 89 nel 2009. "Quello che salta agli occhi è che purtroppo gli affacci commerciali spenti che si trovano sui corsi principali in circa 10 anni sono aumentati – ragiona il direttore di...