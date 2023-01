Boom per la Campigna: in mille sugli sci

di Oscar Bandini

Una marea di appassionati della neve ha invaso il comprensorio di Campigna e Fangacci, nel territorio comunale di Santa Sofia e del parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Circa mille persone che non hanno voluto mancare il primo appuntamento con la ‘dama bianca’ dopo un inverno eccezionalmente caldo. Insomma una partenza alla grande per la stazione invernale più importante della Romagna, meta privilegiata anche per gli sciatori toscani. Anche se non sono mancati i problemi.

Protagonista assoluta la neve, tanta, inaspettata dagli stessi gestori. "Partiamo dal dato positivo – chiarisce subito Manuel Tassinari, albergatore e responsabile della scuola di sci Campigna –. Non aspettavamo questo flusso ininterrotto di persone che fin dal primo mattino ha raggiunto l’impianto di risalita. Una neve spettacolare anche se la giornata era coperta. Alle 11 tutte le ciaspole e gli sci erano già stati tutti noleggiati. Speriamo che la neve si mantenga fino al 4 febbraio, data della Madonna del Fuoco patrona di Forlì".

Un altro vero boom è stato proprio quello degli escursionisti con le ciaspole che, grazie alle numerose e diversificate proposte delle guide abilitate, hanno potuto immergersi nel mondo imbiancato del Parco nazionale. "Gli escursionisti con le ciaspole sono un fenomeno positivo – commenta Paolo Pisanelli gestore dello Chalet Burraia e antesignano nella promozione di questa disciplina – che porta tanta gente in zona. Persone educate e consapevoli dell’importanza degli ambienti protetti e che chiede servizi sempre più qualificati. Noi abbiamo lavorato tantissimo e purtroppo abbiamo dovuto dire di no a tanti che volevano rifocillarsi".

Veniamo agli inconvenienti della giornata: "Purtroppo non siamo stato in grado a causa della nevicata fortissima – ammette Manuel Tassinari – a battere le due piste per il fondo, ma rimedieremo presto. Solo alle 12.30 siamo stati in grado di far funzionare l’area del campo scuola ai Fangacci a causa della forte nevicata che aveva accumulato nella notte oltre 50 centimetri di neve fresca che si è aggiunta a quella già presente: sul crinale si è arrivati a un metro".

Il vero problema, però, è emerso sui fronti della ricettività e della ristorazione. Le strutture della Campigna (dal Poderone allo Scoiattolo, passando per l’Alpen Bar, i Faggi, la Burraia e la Capanna) nelle giornate clou fanno fatica a reggere l’urto dei visitatori. Anche se in questi casi arriva il supporto dei ristoranti di Corniolo, Berleta e della stessa Santa Sofia. A dimostrazione che quando la stazione invernale funziona a beneficiarne sono tanti esercizi pubblici e commerciali della Val Bidente. "Quando a Campigna si scia l’economia gira – aggiunge il presidente della Pro loco Corniolo-Campigna Leonardo Pisanelli – e quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno". Quello mezzo vuoto, appunto, "sono la mancanza di parcheggi e il caos lungo la strada provinciale del Castagno che porta agli impianti di risalita, che è molto stretta. Con la neve di questi giorni la circolazione diventa molto difficoltosa. È da anni che si parla di allargare il parcheggio della Calla e di progettarne uno nuovo a fianco della Bidentina prima di Campigna, ma non si muove nulla".