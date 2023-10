Boom sull’Appennino: "Alla diga 700 persone"

Anche in Appennino l’estate continua. Alte temperature fino a quasi a 30° nelle ore centrali della giornata, afflusso notevole di visitatori in direzione della diga di Ridracoli, Campigna e le località del Parco nazionale in una domenica che non ha avuto nulla di autunnale. Se nelle località di mare tanti erano in spiaggia con ombrelloni aperti anche gli agriturismi, i ristoranti, rifugi, chioschi e gli esercizi pubblici e commerciali da Civitella a Corniolo hanno fatto registrare performance impensabili a guardare il calendario.

Numerosi anche gli escursionisti sui sentieri del Parco, attirati dalle proposte delle guide abilitate. Il percorso del parco fluviale sul Bidente a Santa Sofia era pieno di persone e la provinciale Bidentina è stata trafficata in entrata e in uscita, insomma un movimento turistico che ricorda più i mesi centrali dell’estate come giugno e luglio. Un riscontro concreto è quello fornito da Atlantide, la cooperativa sociale che gestisce i servizi turistici a Ridracoli e dintorni. Ieri si sono registrate 700 presenze in ingresso alla diga e a Idro, l’ecomuseo delle acque. Tra i servizi più gettonati ancora le escursioni sul lago in canoa, mentre il servizio con il battello elettrico è stato sospeso la settimana scorsa e riprenderà in primavera. "È la prima volta che in ottobre – precisano gli operatori di Atlantide – arriva tanta gente. Sole, tanta acqua nel lago e la bellezza della foresta e di Sasso Fratino hanno fatto il resto. Non sono mancati anche i soci del gruppo Harley Davidson Ravenna Chapter che in mattinata hanno raggiunto il coronamento della diga con le loro moto. Di fatto una giornata estiva, anche se stiamo perfezionando già le proposte del progetto Autunno Slow per conto del Parco nazionale in attesa della magia del foliage".

Parte dell’attrattività di Ridracoli è data dalla quantità d’acqua della diga, che contiene ancora quasi 17 milioni di metri cubi (su 33 milioni), un record se lo confrontiamo con le annate idriche dal 2020 al 2022; l’altezza del bacino è sui 538 metri sul livello del mare (rispetto ai 557 quando l’invaso è pieno). Insomma la diga in attesa delle piogge autunnali e invernali gode di buona salute: assicura il rifornimento ai romagnoli per tutto l’autunno e l’inverno. E dà linfa anche al turismo nella vallata.

Oscar Bandini