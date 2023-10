’Borghi autentici’ tra storia, arte e sapori

Anche quest’anno il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce alla giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, in programma domenica. Un’iniziativa volta a far luce su piccoli - grandi tesori da esplorare attraverso prospettive inedite, per far emergere quell’ospitalità genuina e di qualità legata al capitale umano e a tipicità diffuse quali cibi, cultura, paesaggi.

Tante le iniziative promosse nell’arco della giornata. Il programma contempla alle 10.30 e alle 12 la visita alla cantina Marta Valpiani Winery, incentrata sul sangiovese di Castrocaro: dopo un ‘viaggio’ nella vigna Loreti è prevista la degustazione di calici di La Farfalla, Rio Pietra e Crete Azzurre nella suggestione di una sala affacciata sui calanchi. Chiusura con l’assaggio dell’olio extravergine di oliva ‘le Cavedagne’ abbinato a una bruschetta. La partecipazione alla visita, della durata di un’ora e trenta minuti, costa 15 euro a persona. E’ richiesta la prenotazione (tel. 0543.769598 - martavalpiani.itvisite-e-degustazioni). Alle 15.30 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà la conferenza sul tema ‘Territori, architetture, vini - energie e sinergie tra passato e futuro’. In veste di relatore lo storico locale Antonio Zaccaria, che rivisiterà la storia della bassa Val Montone e delle sue fortificazioni: da Castrum Aucario a Monte Poggiolo fino alla fondazione della città - fortezza medicea, ‘a misura d’uomo’, costruita secondo i canoni architettonico - urbanistico rinascimentali; affronterà invece il tema dell’architettura contemporanea in ambito enologico il noto architetto Fiorenzo Valbonesi, che si soffermerà sul concetto di cantina come espressione vivente delle tradizioni, dei valori e dell’essenza dei territori italiani. A seguire, ‘il territorio nel calice’ con il sommelier Vitaliano Marchi chiamato a introdurre il ‘Romagna DOC Sangiovese Castrocaro’. L’ingresso è libero. In alto i bicchieri dalle 17 alle 21, quando il cortile e il porticato del Palazzo cinquecentesco ospiteranno degustazioni delle etichette più pregiate delle cantine locali Marta Valpiani, Poggio della Dogana, Tenuta Pennita e Azienda agrituristica Virano 19 (la degustazione di 2 vini a scelta è proposta a 5 euro); l’appuntamento è curato da Ais Romagna e sarà accompagnato dal sottofondo della scuola di musica Rossini di Terra del Sole.

Alle 21 gran finale con il concerto di musica antica nella chiesa di Santa Reparata: il flautista Yuri Ciccarese e la clavicembalista Anna Cortini interpreteranno brani di Quantz, Bach, Debussy, Jensen, Vivaldi. L’ingresso è libero. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate alla millenaria fortezza di Castrocaro e al Museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole. Per tutte le info, contattare l’ufficio turistico allo 0543.769631 – 3505193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli