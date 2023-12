Borghi da riscoprire tra note, luci e profumi

Sono tante e variegate le iniziative di ‘Illuminiamo il Natale a Castrocaro Terme e Terra del Sole’, cartellone degli eventi delle feste organizzate dalle impagabili associazioni di volontariato che realmente danno luce alle due cittadine nel corso dell’intero anno solare. Iniziative di carattere religioso ma anche ludico e culturale, tra sacro e profano, tradizione e innovazione. All’insegna della convivialità e della condivisione. Sabato è in programma la Camminata di Natale con partenza alle 14.30 dalla chiesa di Sadurano lungo il sentiero intitolato all’indimenticabile Domenico Settanni. L’escursione, sviluppata lungo 12 chilometri ad anello precederà la visita guidata alla Chiesa di S. Maria Assunta e alla Via Crucis a cura di Alvaro Lucchi; a seguire vin brulè per tutti.

Alle 15 nel borgo antico di Castrocaro i ragazzi della catechesi della comunità parrocchiale di Castrocaro e Pieve Salutare daranno vita al ‘presepe di Greccio’ con la rappresentazione del presepe vivente a 800 anni dalla prima natività di San Francesco. Il ritrovo è previsto nei pressi del Battistero di San Giovanni da dove si partirà per raggiungere la Chiesa dei SS Nicolò e Francesco. E’ previsto invece per domenica alle 22 nella chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole il presepe vivente che precederà la veglia di mezzanotte curato dal gruppo giovani. Dalla vigilia all’Epifania i centri cittadini si riscalderanno al tepore delle due braci ardenti: in piazza del Buonincontro a Castrocaro ogni sera dalle 17 alle 23 è in programma il tradizionale ‘A e fog d’ Nadel’ con degustazione di vin brulè e specialità gastronomiche della tradizione, animazioni per bambini, musica popolare, a cura del Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’ in collaborazione con il consorzio Castrumcari, Corri Forrest asd e Pro loco. Si parte sabato sera con l’arrivo di babbo Natale e i fumanti cappelletti in brodo. Sul versante terrasolano sarà la Banda del fuoco ad alimentare la grande brace di piazza d’Armi. Sempre nella cittadella dalla sera della vigilia al 7 gennaio si respirerà ‘La magia del Natale nella Terra del Sole’ con la 36ª edizione della Rassegna di presepi artigianali e la mostra fotografica con le natività del passato nel Palazzo pretorio e nell’adiacente giardino Cosimo I de’ Medici. A cura della Pro loco, orario di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Venerdì 29 alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Castrocaro i ragazzi reduci dalla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona rivisiteranno l’esperienza vissuta in terra lusitana mentre giovedì 4 gennaio l’asilo f.lli Paganelli di Terra del Sole ospiterà la tombola di autofinanziamento organizzata dal Gruppo giovani. Gran chiusura il giorno dell’Epifania con l’arrivo della befana ai due fuochi e alle 16.15 l’immancabile concerto dell’Epifania del locale corpo bandistico Orsini al Padiglione delle Feste. Appendice natalizia domenica 7 in via del lavoro. nei pressi della scuola per l’infanzia Gianni Rodari, con la dimostrazione dei carioli romagnoli: dalle 9.30 alle 12.30 chi lo desidera potrà provare i piccoli veicoli in legno e conoscerne i segreti, grazie alla disponibilità del Gruppo romagnolo carioli. Per tutto il periodo delle feste proseguiranno infine le visite guidate e i laboratori di Natale alla fortezza medievale di Castrocaro e nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Info: www.castrocarotermeterradelsole.travel, e ufficio informazione turistica 0543.769631 – 350.5193970.

Francesca Miccoli