Borghi della lettura, domenica il raduno nazionale annuale

Domenica S. Sofia ospita il raduno nazionale annuale dei Borghi della lettura. Una scelta non casuale in quanto proprio S. Sofia è il primo Borgo della lettura in Emilia Romagna. Questo grazie all’associazione Sophia in Libris nata nel 2016 che comprendeva, oltre al primo presidente Orfeo Amadori, anche diversi scrittori, come Luciano Foglietta, storico e giornalista, Oscar Bandini, Piero Rondoni, Claudio Catani e Ornella Lotti Venturini. L’associazione si propone di promuovere e diffondere il piacere della lettura e della scrittura, organizzando incontri e valorizzando le risorse di qualificazione culturale che hanno sempre caratterizzato la storia del paese, attraverso eventi di vario genere fra i quali festival, docufilm, presentazioni di libri, letture in tutte le scuole del territorio, incontri presso il Centro socio-riabilitativo e la casa per anziani San Vincenzo de’ Paoli. "Simbolo dell’associazione è l’Ape in Libris di Orfeo e Milly – commenta la presidente Elvira Laura Bandini –, il mezzo di trasporto utilizzato per il cambio libri nelle casette e per il bookcrossing durante feste e sagre. Nove sono le casette di libri liberi, distribuite nel comune e frazioni (Idro Ecomuseo delle acque di Ridracoli, Giardino Botanico di Valbonella, Calci di Camposonaldo, Spinello, Isola, Santa Sofia) più cassette di libero scambio all’interno di attività commerciali. Inoltre siamo al 47° posto nella classifica mondiale di Bookcrossing, con oltre 20 000 libri registrati. L’iscrizione al sito di Bookcrossing. com – conclude – è avvenuta nel 2017 e da allora tante sono state le donazioni da privati, santasofiesi e non, che hanno creduto in noi e che ringraziamo, così come i nostri tesserati: generosità e vicinanza rendono più gratificante il nostro lavoro".