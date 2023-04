Borghi e rocche: tre giorni tra vini, musica e murales

"Quello che è Bertinoro in tutto e per tutto: un connubio tra cultura, enogastronomia, paesaggio, ricordo e musica, anche di alto, altissimo livello, con due nomi su tutti, Eugenio Finardi ed Enrico Rava. Tutto nel segno di ‘Borghi e rocche di Romagna’, con una tre giorni che, di fatto, apre il nostro cartellone di eventi estivi, ma che, già da sola, offre lo spaccato che è Bertinoro: con il ritorno di Vini e sapori in strada, il Master dell’Albana e un murales dedicato al nostro campione, Arnaldo Pambianco". Queste le parole con le quali la sindaca, Gessica Allegni, presenta la seconda edizione di ‘Borghi e rocche di Romagna’ dal 9 all’11 giugno.

Nei prossimi giorni verranno presentati anche gli eventi che coinvolgono gli altri comuni aderenti al marchio ‘Borghi e rocche’, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio. A dar man forte all’amministrazione di Bertinoro sono varie le associazioni che concorreranno a rendere ricca la proposta degli inizi di giugno. Nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 giugno nella centralissima piazza della Libertà torna il collaudato format ‘Vini e Sapori in strada’ con i banchi d’assaggio e degustazione vini, oltre che gastronomia in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena. Lo spazio banchi di assaggio sarà ampliato con un banco vini in Rocca, curato da Ais Romagna, che ha previsto degustazioni guidate con un focus particolare sull’Albana, nelle diverse tipologie di produzione.

Il Master dell’Albana gioca d’anticipo e, anziché aspettare l’autunno, si disputerà sabato 10 giugno. Prove pubbliche finali del concorso nazionale promosso dal Consorzio Vini di Romagna insieme ad Ais Romagna si svolgeranno a partire dalle ore 15,30 nell’inedita cornice del Palazzo Comunale. La musica sarà l’altra protagonista della manifestazione, con la prima edizione del ‘Bertinoro Drinkin’Jazz Festival’ realizzato grazie ad una co-progettazione con l’associazione Dai De Jazz. La formula del festival prevede concerti in diversi luoghi suggestivi del borgo oltre che all’interno del santuario della Madonna delle Grazie a Casticciano. Fra i protagonisti Mirko Signorile, l’Alberto Fattori trio, Barbara Evans & Valerio Cantori duo. In particolare il giardino della Rocca ospiterà sabato 10 giugno Eugenio Finardi, che presenterà il suo nuovo progetto musicale ‘Euphonia suite’.

Domenica 11 giugno, sempre nel giardino della Rocca, arriva Enrico Rava, sicuramente il jazzista italiano più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. Rava si esibirà con la sua nuova formazione ‘The Fearless five’. Conclude l’intensa tre giorni uno degli appuntamenti più sentiti. Nella prima serata di domenica 11 giugno, giorno in cui cade il 62° anniversario della vittoria di Arnaldo Pambianco al Giro d’Italia del 1961, si svolgerà l’inaugurazione di un murales dedicato al grande campione, scomparso a luglio 2022.

Matteo Bondi