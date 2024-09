Borgo Fiorentino, ecco il re 2024. Incoronato il balestriere Ivan

A pochi giorni dal Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in programma domenica in piazza d’Armi a Terra del Sole, il Borgo Fiorentino ha incoronato il re del 2024. Domenica nell’arena di tiro sotto le mura medicee è andato in scena il torneo in famiglia tra contradaioli, vinto da Ivan Mambelli. "Ivan si è imposto con un punteggio strepitoso – racconta Chiara Mazzoli, giovane presidente dei gigliati –. La sfida in casa biancorossa, cominciata per gioco 10 anni fa, è diventata tradizione. Ogni balestriere è chiamato a scoccare due tiri, misurati con il calibro: chi si allontana meno dal centro con entrambi i tiri, indossa corona e mantello. Una vera sfida al millimetro".

Mambelli ha raccolto il testimone da Paola Santandrea, abile balestriere di lungo corso. Nell’albo d’oro Ivan aggiunge il proprio nome a quelli di Tiziana Tomea, Paola Santandrea (impostasi anche nel 2016), Andrea Benericetti (re nel 2017 e 2019), Luca Assirelli (primo nel 2015, 2018 e 2022), Germano Poggiali e Luca Benericetti (figlio di Andrea e Paola Santandrea). Per conoscere il re Leone, ovvero il vincitore del campionato interno del Borgo Romano, bisognerà invece attendere ancora qualche settimana. Fino a domenica i virtuosi della verretta saranno fieri rivali in quanto portacolori delle due squadre; dopo l’agone in piazza, i vincitori festeggeranno in un allegro momento conviviale mentre i vinti riceveranno l’onore delle armi. Poi da lunedì tutti di nuovo affratellati sotto la stessa bandiera per presentarsi al meglio il 5 e al 6 ottobre a Ventimiglia (Imperia), teatro della 38° edizione del campionato italiano, a cui prenderanno parte le 12 compagnie affiliate alla Litab (Lega Italiana Tiro alla balestra antica da banco). Con un titolo da difendere: i tiratori medicei hanno vinto gli ultimi due tricolori confermandosi i migliori d’Italia dall’alto di un palmares che vanta 13 scudetti.

Francesca Miccoli