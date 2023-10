’Borgo infestato’ per Halloween

Oggi alle 16.30 a Bocconi festa di Halloween, dal titolo ‘Borgo infestato’. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Portico e San Benedetto e in collaborazione con il Centro italiano di Storytelling di Portico, è aperta a tutti e organizzata dai ristoranti Al Vecchio Convento di Portico e dal Laghetto di San Benedetto in Alpe, dalle Pro loco di San Benedetto in Alpe e Bocconi, in collaborazione con la scuola dell’infanzia e primaria di Portico ‘Traversari’ che darà metà del ricavato agli alunni della scuola di Tredozio terremotati che fanno scuola in tenda nel Palazzetto dello sport. Annunciano gli organizzatori: "Nel Borgo Infestato troverete non solo streghe e truccabimbi, ma anche pozioni magiche e ricette inquietanti (piadine mostruose, castagne legnose, bruschette spaventose, rosticini tenebrosi e polenta al ragù di ragno)". Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto della scuola di Portico Service learning, il metodo didattico per cui nelle pluriclassi i più grandi insegnano ai più piccoli. Commentano i responsabili della Pro loco di Bocconi: "A Bocconi ormai abbiamo perso tutti i servizi, dopo la chiusura ormai da quasi un anno del bar e ristorante La Beccona. Quindi questa festa è importante, perché torna ad animare per un giorno il paese".

q.c.