Borgo Sisa, confronto serrato Il sindaco: "Io ci metto la faccia"

di Valentina Paiano

Borgo Sisa, terra di confine tra Forlì e Ravenna, ha accolto mercoledì sera un incontro tra sindaci e cittadini per fare il punto della situazione sull’emergenza alluvione. L’evento è stato programmato dai Comuni di Forlì e Ravenna in collaborazione con il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli e il Quartiere 5 di Forlì che circoscrive l’area tra Borgo Sisa, Casemurate e San Leonardo.

Erano presenti anche Piero Tabellini, responsabile del settore sicurezza territoriale e protezione civile della Regione, Stefano Francia del Consorzio di bonifica della Romagna e Nicola Dalmonte, presidente del Cer Canale Emiliano-Romagnolo. Nel tendone del campo sportivo, che di solito accoglie la tradizionale Festa dell’Unità, erano presenti diverse centinaia di persone accomunate dagli stessi dubbi e timori: "L’alluvione riguarda tutti, non segue i confini amministrativi – precisa de Pascale in apertura di serata –. Non importa il colore politico, con Zattini stiamo lavorando in squadra per il bene del territorio".

I grandi temi che hanno tenuto banco in un serrato botta e risposta sono la gestione dei ristori, delle donazioni liberali e la messa in sicurezza dei fiumi in vista del prossimo autunno. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Zattini, che condivide le parole del collega ravennate. La questione della messa in sicurezza è la priorità: "L’alluvione è stato un momento spartiacque, non si può tornare indietro, dobbiamo capire come potenziare i punti deboli – dichiara il primo cittadino forlivese –. Sono soprattutto le nostre colline ad aver avuto la peggio, molte frane sono ancora silenti con l’inverno potrebbero risvegliarsi. La salute delle tre città, Forlì, Cesena e Ravenna, dipende da quest’ultime. Serviranno circa 9 miliardi di euro, non ho dubbi sull’impegno del governo ma in caso contrario sono pronto a mettere la fascia tricolore e a scendere in piazza".

Al momento i due strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, per aiutare la popolazione colpita, sono: il Cis per un totale di 5.000 euro e il Cas ancora non liquidato. Il dibattito ha poi incalzato gli amministratori sul tema delle erogazioni liberali: "Forlì ha ricevuto un milione e 200mila euro e un altro milione e mezzo da donazioni vincolate a progetti specifici", precisa il sindaco forlivese.

In merito alla polemica nata intorno alla proposta di investirli per agevolare l’accesso al credito bancario, Zattini chiarisce che: "Questa opzione non è più in agenda, la commissione alluvione sta lavorando ad altre proposte". I tecnici presenti hanno spiegato la difficile situazione del fiume Ronco, che ha rotto gli argini a Forlì ed è esondato anche nella zona del ravennate, a Cocolia e nell’area dei Fiumi Uniti dove si congiunge con il Montone. "Il diluvio di maggio ha avuto precipitazioni straordinarie – dichiara il tecnico regionale Tavellini –, un evento simile è successo circa 200 anni fa. Alcuni strumenti di misurazione sono andati in tilt".

Le domande del pubblico infiammano il dibattito sulle azioni per la messa in sicurezza delle aree colpite: "Al momento si sta procedendo al ripristino dei corpi marginali rotti e alla pulizia della vegetazione negli alvei dei fiumi – dichiara Tavellini – e ci tengo a precisare che la manutenzione è sempre stata fatta, ma non è bastata quella pianificata". I cittadini incalzano per una manutenzione puntuale, ma questa non è la panacea di tutti i mali. "Se tagliassimo tutta la vegetazione, in caso di alluvione l’acqua sarebbe molto più veloce perché non incontrerebbe ostacoli e nascerebbero altri problemi". Si inserisce anche de Pascale su questo tema: "Esistono limiti di paesaggistica, Figliuolo però ha il potere di derogare a queste regole per garantire la sicurezza idraulica del territorio".

È già partita la laminazione del Ronco a monte della via Emilia, che permetterebbe di contenere 16 milioni di metri cubi d’acqua. Gli interventi di somma urgenza per 3 milioni e 650mila euro aspettano il via libera del commissario. La palla è poi passata a Stefano Francia, referente del Consorzio di bonifica: "Milioni di metri cubi d’acqua dei fiumi si è riversata nella rete di bonifica, la difficoltà è stata riuscire a scaricarla nel mare. Abbiamo stimato danni per 300 milioni di euro". In chiusura di serata l’intervento di Nicola Dalmonte, presidente del Cer, opera che nasce per la distribuzione irrigua agricola e di acqua potabile, non come canale di scolo: "Abbiamo potuto scaricare, alcuni giorni dopo, nel Savio già esondato; ora cerchiamo di ragionare su come poter adeguare il canale ai cambiamenti climatici". Tutti concordano sulla straordinarietà degli eventi di maggio: "Sono caduti 5 miliardi di metri cubi d’acqua, come 170 Ridracoli", dichiara Zattini.

L’incontro si conclude con alcune indicazioni concrete: "Arera, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha prorogato il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua al 31 ottobre, mentre per la auto alluvionate la Regione con i fondi raccolti dalle donazioni sta pensando di indennizzare i cittadini. Occorre il certificato di rottamazione per fare la richiesta", chiosa de Pascale.