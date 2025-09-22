Borra, la dinasty continua: "Rimettiamo in piedi i vip. Nel nome di mio padre"

"Continuerò a lavorare con Jovanotti, Fiorello, Fontecchio e Alonso e tantio altri lo farò nel nome di mio padre avendolo sempre al fianco". Luca Borra, 36 anni, è il figlio maggiore di Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e delle stelle dello spettacolo morto domenica 11 maggio, due giorni prima di compiere 64 anni. Luca, insieme al fratello Daniele di 32 anni e alla madre Enia continuano a gestire il Fisiology, il noto centro di fisioterapia e rieducazione alla periferia di Forlì, creato e aperto da Fabrizio nel 2008. Campioni dello sport e non solo: oltre a Fiorello, anche Gianni Morandi e tanti altri vip fanno tappa anche

Luca Borra, quanto le manca suo padre?

"Manca tanto, come papà, come riferimento lavorativo e anche come nonno. E’ vero che viaggiava tanto al seguito della Formula1 e di Fernando Alonso, o per i tour di Jovanotti, e quindi eravamo abituati a non vederlo per giorni, ma ci sentivamo sempre e quando tornava a casa era sempre qui".

Com’è cambiata la sua vita da quando non c’è più?

"Come lavoro non è cambiata perché la nostra struttura continua ad andare avanti seguendo le sue idee ed il suo metodo: Daniele, Nicola Gramellini ed i loro collaboratori si occupano della parte riabilitativa, mentre io curo e seguo la riatletizzazione di atleti importanti ma anche di chi vuole tornare a fare un certo tipo di attività".

Tutto qui?

"Abbiamo anche molte più responsabilità per portare avanti quello che mio padre ha iniziato: su tutti i rapporti con varie realtà come Technogym che ci è sempre stata vicina e la parte fondamentale dell’aggiornamento e dell’innovazione". Qual è stata la lezione più importante di suo padre?

"L’umiltà, stare sempre un passo indietro rispetto agli altri senza mai mettersi in mostra, che è poi la motivazione della sua affermazione. E soprattutto mettere sempre lo stesso impegno e la stessa dedizione sia che tu debba lavorare con Tamberi per aiutarlo a vincere le Olimpiadi, sia che tu abbia a che fare con una signora anziana che vuole tornare a camminare".

Tanti i nomi famosi che si sono affidati alle sue cure, alle sue mani...

"Persone diventate amiche che gli hanno voluto davvero bene. Da Alonso, a Tamberi che prima delle Olimpiadi ci disse che non sarebbe partito se non lo avessimo trattato e massaggiato, a Dovizioso, a Nerio Alessandri, a Fontecchio, per non parlare poi di Jovanotti che si è affidato a lui dal 1997".

Cos’hanno fatto?

"Alonso, anche dopo l’operazione a cui mio padre si sottopose, lo volle con lui in alcuni Gran Premi. Dovizioso ogni due settimane era qui per lavorare con noi ma anche per vedere come stava e per tenerlo attivo. Tamberi quando poteva passava, e figuriamoci che due big come Bob McAdoo e Gary Vitti, hanno preso apposta un aereo dagli Usa per venirlo a salutare. E poi c’è stato Lorenzo...".

Jovanotti?

"Lo ha voluto, ci ha voluto, per il suo recente tour. Mio padre e Daniele non hanno fatto tutte le tappe, io le ho fatte tutte e 54 e ogni volta che al mattino lo allenavo, gli facevo i test e poi lo ‘attivavo’ prima di andare sul palco, Pensavo sempre a mio padre e lavoravo con lui di fronte. Non potrò mai dimenticare quei momenti e voglio ringraziare Lorenzo perché ci ha permesso di vivere la nostra ultima avventura tutti insieme".