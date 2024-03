Borsa di studio ’Biandronni’

Il Comune di Santa Sofia, per commemorare la figura del compianto Giancarlo Biandronni docente e dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia, ha istituito dall’anno 2022, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì–Cesena, due borse di studio del valore di 500 euro a lui intitolate, a favore degli studenti meritevoli residenti nel Comune di Santa Sofia e frequentanti le medie e le superiori. Per il 2024 l’argomento prescelto è ‘Arte. Un linguaggio universale’. I partecipanti potranno presentare un loro lavoro che rientri in una di queste forme espressive: elaborato pittorico/artistico; foto; produzione grafica; video non superiore ai 3 minuti. I candidati potranno partecipare con un solo prodotto. La domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune, dal 25 marzo ed entro le ore 12 del 6 maggio.