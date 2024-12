Borsa di studio per ragazzi

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato il bando di concorso per la borsa di studio ‘E. Bergossi’ riservata ad uno studente iscritto alla scuola superiore o al primo anno di un corso universitario. Potranno concorrere all’assegnazione gli studenti il cui indicatore Isee del nucleo familiare sia uguale o al di sotto di 10.632,94 euro e che nell’anno scolastico 2023/2024 abbiano ottenuto una votazione non inferiore ai 7/10 o che abbiano superato l’esame di maturità con votazione non inferiore a 70/100. Le domande potranno essere presentate via mail all’indirizzo scuola@comune.bertinoro.fc.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo in Piazza della Libertà 1 entro e non oltre il 16 dicembre 2024. Per maggiori informazioni: comune.bertinoro.fc.it.