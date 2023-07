Borse di studio: ’in salvo’ grazie alla Regione

Borse di studio universitarie ’in salvo’ grazie all’intervento della Regione: per l’anno accademico 2022-2023 gli studenti alluvionati che non raggiungeranno il target minimo di merito potranno beneficiare ugualmente della borsa. Due le misure previste: la prima riguarda gli studenti beneficiari in debito di tre crediti formativi, purchè residenti in territori alluvionati oppure indipendentemente dal comune di residenza, iscritti in atenei nei territori alluvionati. Il secondo provvedimento è per gli studenti iscritti che risultano in debito di sei crediti formativi residenti nelle zone colpite e con abitazione dichiarata inagibile.

L’importo del contributo riconosciuto attraverso il portale Er.Go. varia dai 200 ai 500 euro in base all’Isee del nucleo familiare.