Borsellino e Annalena, eroi quotidiani di civiltà

Premiati ieri gli studenti che hanno partecipato al concorso ’Io non mi volto’, cerimonia che ha aperto i battenti del ’Villaggio della Legalità’ che fino a domani sarà allestito in piazzetta della Misura.

I riconoscimenti sono andati a sei progetti realizzati da ragazze, ragazzi e insegnanti durante il passato anno scolastico. Il momento conclusivo si è svolto ora anziché fine maggio, a causa del rinvio imposto dall’alluvione. I partecipanti sono così intervenuti nelle nuove classi di appartenenza. Questi i vincitori: classe seconda D dell’Iti con ’Tuteliamo il patrimonio culturale’; seconda Q dello Scientifico con ’We art’; terza E della media Orceoli, e poi le classi seconda A e seconda B della Media Zangheri; infine le classi prima e seconda della media Caterina Sforza e la classe prima della Zangheri.

Il cartellone prosegue oggi dalle 17, con l’apertura di spazi espositivi, laboratori e spettacoli. Alle 18, nella sala del consiglio comunale, conferenza sulla figura di Paolo Borsellino con gli interventi, in collegamento, del fratello del magistrato ucciso, Salvatore Borsellino e, in presenza, di Franco Ronconi, referente dell’associazione Libera contro le Mafie di Forlì-Cesena. Alle 20.30, in piazzetta della Misura, proiezione del documentario ’Via d’Amelio 19’; partecipa l’attrice Anna Tringali del Teatro Bresci di Padova.

Domani alle 18, nel teatro allestito in piazzetta della Misura, conferenza sulla figura di Annalena Tonelli. Alle ore 20.30 spettacoli teatrali su Annalena Tonelli portati in scena dalla scuola primaria Manzoni IC4: ’Io sono Nessuno. La città della gioia’; e della scuola secondaria di primo grado Caterina Sforza: ’Vuotando le tasche del nostro coraggio...’.

Interventi di Andrea Saletti, nipote di Annalena, e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.