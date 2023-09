Borsettate nei corridoi, daspo per due famiglie Quattro persone, appartenenti a due famiglie diverse, sono state raggiunte da un daspo urbano per una furiosa rissa a suon di borsettate. La polizia ha ricostruito che la contesa è da ricondurre al "predominio territoriale" del centro commerciale. Intervento della polizia per sedare la rissa prima che degenerasse ulteriormente.