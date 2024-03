Bosco ’Laudato sì’: ecco le prime piantine

Comincia a realizzarsi il progetto del bosco ‘Laudato si’ - La Pieve’ presso la chiesa di Santa Maria in Acquedotto, proposto dall’Istituto diocesano per il sostentamento clero, dalla pastorale giovanile e dalla pastorale vocazionale, come gesto di consapevolezza ecologica dei giovani della diocesi di Forlì-Bertinoro che hanno partecipato alla Gmg di Lisbona.

Dopo la simbolica messa a dimora della prima piantina del bosco, oggi e domani i giovani pianteranno nel primo ettaro di terra circa un migliaio di piante. "Metteremo a dimora in tre anni quasi 3.000 piantine – afferma don Andrea Carubia (foto), responsabile della pastorale giovanile e di quella vocazionale –. Saranno coinvolti i giovani che hanno partecipato alla Gmg, ma c’è spazio per tutti. È un segno concreto di cura del creato, un atto educativo potente e di speranza per un mondo migliore".

I gruppi partecipanti possono scegliere uno o più turni: oggi il 1° è alle 14, il 2° alle 15.30, il 3° alle 17.30. Domani alle 9.30 verrà celebrata la messa e alle 10.30 inizieranno i lavori mentre i turni del pomeriggio saranno alle 14, 15.30 e 17.30. È consigliato dotarsi di guanti, k-way e torcia (dalle 17 in poi); prenotazioni gruppi https://forms.gle/ hcjizgmD8e4eF2Ub9.

"È tempo di pensare anche alle attività estive – continua don Andrea – e così il Coordinamento oratori ha scelto come ambientazione di Estate Ragazzi i personaggi e la storia di Star Wars, in cui ci sono molteplici spunti per far emergere alcune tematiche come il servizio, l’affrontare gli ostacoli, il dono, l’andare oltre l’apparenza, il valore dell’amicizia e tanti altri. Stiamo progettando la scuola animatori che si terrà giovedì 2, 9 e 16 maggio dalle 18 alle 22, nella parrocchia di Santa Rita in via Seganti".

