Bosso e Burgio, tributo al jazz di Pino Daniele

È un concerto per gli amanti del jazz e non solo quello in programma alle 21 al Teatro dei Sozofili di Modigliana, per la stagione teatrale a cura di Ater Fondazione. I due famosi musicisti Fabrizio Bosso alla tromba e Seby Burgio al pianoforte presentano ‘Il cielo è pieno di stelle, un omaggio a Pino Daniele’. I due grandi jazzisti percorreranno le diverse traiettorie musicali di Daniele, restituendo un ritratto inedito del cantautore napoletano con l’interpretazione di note già straordinarie ma con colori nuovi e autentici, e la timbrica e la poesia del jazz contemporaneo.

Il repertorio di ‘Il cielo è pieno di stelle’, il cui titolo è una frase della canzone ‘Mal di te’, abbraccia brani intramontabili: ‘Napule è’ (1977), ‘Je so’ pazzo’ (1979), ‘Quanno chiove’ (1980), ‘Quando’ (1992) e ‘Allora sì’ e ‘Sicily’ entrambe del 1993. "La musica e la poetica di Pino Daniele – dichiara Bosso – hanno influenzato generazioni di musicisti, me compreso. Nelle sue melodie non c’è mai una nota fuori posto e non c’è solo il blues, il rock o il funky, ma anche tantissimo jazz. Tutti abbiamo cantato Pino Daniele nella nostra vita". Con questo spettacolare concerto la coppia celebra Pino Daniele, un musicista che ha influenzato intere generazioni di colleghi. Incontro irrinunciabile per gli amanti del genere tra il jazz e la tradizione partenopea.

Il teatro dei Sozofili è in piazzale Enrico Berlinguer 22, info: 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it. Biglietteria aperta da due ore prima dell’inizio. Costo dei biglietti: da 12 a 15 euro. Prenotazioni via mail o telefonando o con un messaggio WhatsApp al numero 348.1544901 negli orari di apertura della biglietteria. Vendita online su Vivaticket.com.

Giancarlo Aulizio