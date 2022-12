Botte alla ex dopo la lite: indagato per lesioni

Una lite accesa, poi le botte. È quanto successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre scorso al secondo piano di una palazzina nell’abitato di Villa Selva. Secondo una prima ricostruzione, l’autore dell’aggressione ai danni dell’ex compagna sarebbe uno straniero con precedenti. Dalla fine della relazione, la donna aveva deciso di troncare la convivenza, interrompendo definitivamente i rapporti con l’ex compagno.

Potrebbe essere stata proprio questa decisione da parte della vittima a far scattare qualcosa nell’uomo, al punto da decidere di arrampicarsi fino al secondo piano della palazzina, entrare dalla finestra e aggredirla con estrema violenza. Secondo quanto emerge dai racconti dei vicini, le urla provenienti dall’abitazione erano talmente forti da sentirsi anche dalle case circostanti.

La violenza, secondo una prima e parziale ricostruzione dei fatti, si sarebbe consumata al culmine di un’accesa lite tra i due ex conviventi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri del comando di Forlì, per procedere coi primi rilievi, e i medici del 118. La vittima è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravita.

I militari dell’Arma, che stanno tuttora indagando per far luce sui contorni della vicenda, sono riusciti a identificare l’aggressore che, subito dopo il fatto, era fuggito dall’abitazione di Villa Selva non lasciando alcuna traccia.

L’uomo adesso è indagato per lesioni. In attesa della chiusura della indagini da parte dei carabinieri, è immediatamente scattato il cosiddetto ‘codice rosso’. La legge del 2019 è stata introdotta a seguito dei sempre più frequenti casi di violenza di genere, con l’inserimento di nuovi reati e soprattutto l’inasprimento delle pene per quelli già esistenti.

L’obiettivo del nuovo procedimento normativo è quello di potenziare sempre di più gli strumenti preventivi e repressivi nei confronti della violenza domestica e di genere, agendo tempestivamente affinché la situazione non degeneri, come nel caso dei femminicidi. E in questo caso la violenza dell’aggressione sul momento ha fatto temere gravi conseguenze.

Chiara Caravelli