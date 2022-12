Botti e petardi, il regolamento comunale non basta

Leggo le precisazioni del vicesindaco Mezzacapo sul fatto che non sia necessario firmare alcuna ordinanza per vietare l’uso di botti petardi e materiale pirotecnico, come ha fatto il sindaco Allegni di Bertinoro – che l’ha prescritto per tutto il territorio comunale il 31 dicembre e il 1° gennaio –, in quanto il divieto è espressamente previsto nel ‘Regolamento di polizia urbana e civile convivenza’ del Comune di Forlì valido peraltro tutto l’anno. Considererei gradito regalo che il vicesindaco spiegasse per quale motivo il divieto menzionato dal regolamento si applica solo "nell’area ricompresa all’interno dei viali e delle porte di circonvallazione, dalle ore 23 alle 6. Ciò vale, altresì, nei giorni: 1 gennaio, 31 ottobre, 1 novembre e 31 dicembre di ogni anno e nel periodo carnevalesco" (art. 9). E quindi ciò vale solo in centro storico. Evidentemente cittadini e animali residenti fuori le mura non valgono quanto chi gode dell’ombra dell’amato campanile o forse pagano tasse ridotte, altrimenti non saprei spiegare. Inoltre sarebbe interessante che, per dare testimonianza di un’amministrazione trasparente al servizio dei cittadini, fosse pubblicato il numero delle sanzioni elevate.

Gian Luca Castoldi