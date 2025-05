Bravi: "Frutto di un dialogo costante tra le parti". Paglia: "Ora la sfida riguarda tutto il settore"

"Sono molto soddisfatto per l’accordo raggiunto – afferma l’assessore comunale al lavoro Kevin Bravi (nella foto) –. È una vittoria di tutti, frutto di un dialogo costante e proficuo tra le istituzioni e i sindacati, i lavoratori e i vertici dell’azienda. Ci tengo in particolare a ringraziare la Prefettura di Forlì-Cesena, la Regione e i rappresentanti della Provincia per la disponibilità dimostrata in queste difficili settimane di sciopero verso tutte le parti in causa. Da parte di tutte le istituzioni, compreso il Comune di Forlì, non è mai mancata la volontà di sostenere il dialogo con le parti sociali e giungere a una soluzione condivisa della vertenza che garantisse prima di tutto i diritti e la dignità dei lavoratori. Ci siamo riusciti, e poterla celebrare in vista del 1° maggio ne rafforza il valore. L’impegno assunto dalla Giuliani Arredamenti nei confronti dei lavoratori testimonia il senso di responsabilità dell’intera azienda e la volontà di rafforzare, stabilizzandoli, i livelli occupazionali interni allo stabilimento. Un distretto che nonostante una crisi generalizzata del settore è caratterizzato da imprenditori lungimiranti e coraggiosi. Terremo alta l’attenzione sull’intero comparto del mobile imbottito – prosegue – e abbiamo già attivato insieme all’assessore Angelica Sansavini un tavolo di confronto con i sindacati per l’attivazione degli ammortizzatori sociali e altre forme di sostegno ai lavoratori più fragili".

"Si chiude positivamente la vertenza Giuliani Arredamenti – afferma Giovanni Paglia, assessore regionale al lavoro –, dopo oltre due settimane di lotte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Una buona notizia e un risultato che porterà certamente a migliori condizioni di lavoro, consentendo una ripresa dell’attività in un clima di maggiore serenità. Le istituzioni del nostro territorio, a partire dalla Prefettura per arrivare a Provincia e Comune di Forlì, hanno dimostrato ancora una volta di saper lavorare insieme per rafforzare la coesione sociale. Ora la sfida – conclude – è lavorare tutti insieme per favorire l’ulteriore sviluppo di un settore importante per la nostra economia, in un contesto di piena sostenibilità, stabilità occupazionale e positive dinamiche salariali".

Gianni Bonali