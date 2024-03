Bregovic e Silvestri attesi sul colle

Con la presentazione generale di Entroterre Festival svoltasi a Bologna martedì, sono stati svelati i primi nomi degli artisti che si esibiranno sul palco allestito nei giardini della rocca vescovile di Bertinoro la prossima estate: Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band, Bandabardò & Cisco, Daniele Silvestri. E non è tutto, è la stessa sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, a svelare che in apertura di tutto il festival, nei primi giorni di luglio, è atteso un altro nome di rilievo, senza però far trapelare quale sia.

Altra novità per la prossima stagione di concerti è l’ampliamento della platea che potrà assistere alle esibizioni. "Di anno in ano – commenta la sindaca – continuiamo a fare qualche passo in avanti. Sia a livello di nomi che salgono sul palco, sia a livello tecnico. La platea è stata ampliata per poter ospitare fino a 1.000 persone per spettacolo".

Il programma dei grandi concerti rientra nel più ampio calendario di Bertinoro Estate, che verrà presentato nei prossimi mesi. "Come per gli scorsi anni – continua Allegni – durante tutta l’estate organizzeremo molti eventi. Oltre al confermatissimo Fricò Royal, vi sarà una serata dedicata all’anniversario di Romagna Mia inserita nella Piadina Night, ma le sorprese non finiscono qui".

Al momento il cartellone prevede: Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band il 16 luglio, Bandabardò & Cisco il 2 agosto, mentre Daniele Silvestri sarà in rocca il 31 agosto. "Una data che si inserisce nel programma della festa dell’Ospitalità – spiega la sindaca :, sulla scia dei grandi nomi della musica d’autore che siamo riusciti a portare a Bertinoro negli ultimi anni". Il tutto è frutto di una co-progettazione degli eventi tra il Comune di Bertinoro e Fondazione Entroterre. "Un coinvolgimento che si estende anche alle realtà imprenditoriali del nostro territorio – spiega Allegni –, alle quali abbiamo spiegato il progetto un mese fa. Alcune hanno così preso parte, sia direttamente sia tramite l’Art Bonus, alla realizzazione degli eventi. Non solo, durante l’incontro da loro sono arrivate sollecitazioni e idee che sono state, in alcuni casi, accolte in programmazione".

In attesa di sapere chi sarà il super ospite che aprirà il programma estivo dei grandi concerti, ci si gode la certezza di poter ammirare per la prima volta sul colle Bregovic, Bandabardò e Silvestri.

Matteo Bondi