Brevetto per i cani antidroga: "La mia idea per i carabinieri"

Se per molti la pandemia e il lockdown hanno rappresentato un momento buio, per altri hanno rappresentato l’occasione per dedicarsi a invenzioni incredibili. È il caso di Paolo Henry Vilela Pena, 32 anni, cuoco con una passione per il tartufo, che durante la quarantena ha pensato a come addestrare la sua cagnolina Lila per renderla prestante nella ricerca del particolare fungo. Da questa volontà e dal lavoro di un anno e mezzo, è nato un particolare strumento elettronico in grado di sprigionare l’odore del tartufo, o altri, anche se interrato in profondità. "Sostanzialmente si tratta di una pallina ermetica, atossica e inodore, attivabile attraverso un telecomando – spiega Vilela Pena –. Con l’utilizzo di questo strumento, ho notato miglioramenti incredibili nei risultati della ricerca: Lila infatti non si distrae più, ma va dritta al punto in cui è stato sotterrato il dispositivo".

Dopo una prima fase di ricerca e di costruzione, il 29 luglio 2022 è stato depositato il brevetto nazionale del dispositivo e ora Paolo sta cercando anche di estenderlo all’estero. "Dopo altri perfezionamenti, ho pensato di presentare lo strumento al centro nazionale dei carabinieri cinofili a Firenze, perché ho pensato che potesse essere utile anche per le operazioni antidroga – dice Vilela Pena –. Durante l’incontro ho mostrato loro un video esplicativo del funzionamento e il prototipo è piaciuto, a gennaio firmerò un contratto di collaborazione con l’ente, che distribuirà poi a tutte le sedi italiane i dispositivi".

Nell’attesa di questa collaborazione, il cuoco meldolese non ha esitato a presentare anche ad altri la sua invenzione. "Sono in contatto con la commissione protezione civile di Trento – spiega –. In quella città vengono fatte moltissime simulazioni di terremoti, valanghe e in generale calamità naturali per addestrare i cani al ritrovamento di persone scomparse o decedute. L’idea è di utilizzare il mio dispositivo anche per casi come questi, studiando una metodologia che funzioni".

Lo strumento nello specifico è composto da una batteria che ha la durata di cinque giorni e ricaricabile tramite un semplice cavo usb facilmente reperibile. "Per la ricerca delle persone disperse, i cani preparati per l’attività riescono scientificamente a trovare tracce di passaggio a distanza di 21 giorni – spiega Vilela Pena –. Sarà quindi necessaria una modifica della durata della batteria del mio dispositivo se e quando verrà impiegato nell’attività di ritrovamento di tracce ematiche".

Se queste collaborazioni andranno a buon fine, sorgerà il problema di produrre in serie i dispositivi, "sto pensando di rivolgermi a stampatori in 3D, visto che se verrà confermato l’utilizzo del mio strumento ne avranno bisogno tutte le 24 sedi cinofile italiane e quindi si parlerà di un numero di dispositivi impossibile da coprire con il mio solo lavoro manuale".

Martina Rossi