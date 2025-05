Brilla la Rocca di Ravaldino. In due anni 25mila presenze

Un anno fa, dopo lunghi lavori di restauro e messa in sicurezza, la Rocca di Ravaldino riapriva le sue porte al pubblico. Era il 13 aprile 2024. Da allora, oltre 25mila persone hanno varcato le porte della storica fortezza forlivese. Un bilancio decisamente positivo per un luogo che ha saputo reinventarsi, diventando meta di turismo nei giorni di apertura (previsti ogni fine settimana e nelle festività), ma anche un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo cittadino.

L’area attrezzata all’interno delle mura, infatti, ha ospitato la rassegna serale ‘Arena Rocca’, con un ricco calendario di eventi, tra concerti, spettacoli e incontri culturali: la rassegna era precedentemente ospitata nella corte del San Domenico, dove ora insistono i lavori per la realizzazione del terzo lotto dei musei. "I dati positivi della Rocca ci incoraggiano a proseguire nel percorso intrapreso volto a valorizzare il nostro patrimonio storico-monumentale e a far innamorare di nuovo i forlivesi della loro città – dichiara il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –. Questa amministrazione ha un’idea ben precisa e una strategia molto chiara di cultura: condivisa, semplice e davvero per tutti".

La Rocca è stata anche teatro di eventi che hanno riportato in vita l’atmosfera affascinante dell’epoca di Caterina Sforza: dal Festival di Caterina alle esibizioni di rievocatori storici, passando per le visite guidate promosse dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Unità Musei e ConfGuide Forlì-Cesena, che hanno sempre registrato il tutto esaurito.

Alle proposte culturali si sono affiancate anche occasioni più informali, grazie alla presenza di food truck durante alcune serate, pensate per un pubblico ampio di giovani e famiglie.

Di rilievo anche l’aspetto formativo: dalla primavera sono partiti i primi percorsi didattici dedicati alle scuole, che rafforzano il ruolo della Rocca anche come luogo di apprendimento e divulgazione storica. A completare il quadro, dall’inizio di aprile sono stati riaperti al pubblico, dopo 15 anni di chiusura, anche i Giardini della Rocca: uno spazio storico che oggi torna a disposizione dei cittadini.