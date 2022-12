Brillano le rassegne di Portico e Terra del Sole

In ogni paese della valle del Montone si possono visitare presepi, da Terra del Sole a San Benedetto in Alpe, con sosta principale a Portico. La rassegna di presepi nel Palazzo Pretorio di Terra del Sole ha raggiunto la 34ª edizione. Commenta Andrea Bandini, anima dell’iniziativa: "Stiamo registrando un buon successo e sono apprezzate le Natività di Massimo Gagliardi, già esposte in Vaticano e benedette da Papa Francesco".

A Dovadola due i presepi: uno in vicolo del Mulino, davanti alla bottega del liutaio Foscolo, e l’altro nella chiesa della Badia, dove si trova la tomba della beata Benedetta. Nella chiesa del Suffragio di Rocca San Casciano, in piazza Garibaldi, la ‘Mostra antichi presepi artistici’ è visitabile fino a domenica 8 gennaio; la rassegna, aperta a offerta libera nei giorni festivi dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17 e nei prefestivi dalle 15 alle 17 (info 340.1734928), è curata dai coniugi Daniela e Piero Frassineti, con l’aiuto di Paolo Benini. Fra le venti Natività artistiche, figurano alcuni preziosi presepi, n vari stili ed epoche, degli ultimi tre secoli.

Decine e decine di natività si trovano a Portico, dove la rassegna da 50 anni assume il nome di ‘Portico il paese dei presepi’, ripresa quest’anno anche dai tre canali della Rai. "I visitatori – spiega il presidente della Pro loco, Giuseppe Neri – sono attratti dalle centinaia di Natività, di ogni grandezza, forma, stile e materiali, che animano giorno e notte le strade, le vie, le piazzette e gli angoli dell’intero paese". I borghi medievali fino al ponte della Maestà sono la zona più suggestiva. Seguono il corso centrale di via Roma, e la parte alta del castello e della pieve, con installazioni di due rassegne nella Torre Portinari (‘La Natività nell’arte’) e nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Girone (‘La casa di Nazareth’). Sottolinea Claudia Cappelli, consigliere comunale: "Quest’anno sono venute in visita anche intere scolaresche da varie parti della Romagna". Nei giorni festivi dalle 11 al tardo pomeriggio funziona anche lo stand gastronomico del Chiosco di piadina San Rocco, con specialità tipiche della zona, fra cui piadina romagnola e tortelli alla lastra, mentre la Pro loco (info: 348.2842066) organizza manifestazioni, come quella di stasera (27 dicembre) alle 21: il concerto natalizio nel teatro Iris Versari della Banda del paese.

Salendo la valle, si trova un originale presepe nella chiesa di Bocconi, dove un tappeto di muschio è animato dai personaggi dall’ingresso fino all’altare. Infine, anche davanti alla chiesa di San Benedetto in Alpe il presepe accoglie chi vuol fare una sosta magari di ritorno dalla cascata dantesca dell’Acquacheta.

Passando al Tramazzo, a Modigliana non mancano i tradizionali presepi visibili a tutti come quello del duomo di Santo Stefano, allestito con creazioni dei bambini: si tratta di otto presepi e uno su un drappo rosso ai piedi dell’altare. Poi c’è il presepe collocato da anni in alto, al secondo piano dei resti del torrione della rocca dei Conti Guidi, più nota amichevolmente come la ‘Roccaccia’, ancor più suggestivo di notte perché illuminato.

Quinto Cappelli, Francesca Miccoli e Giancarlo Aulizio