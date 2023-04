Brillano le ‘Stelle’ Innovatori o fedelissimi alle loro aziende: lavoratori premiati

Perizia, laboriosità e alta condotta morale. Questi sono i meriti che consentono di accedere all’onorificenza di ‘maestro del lavoro’. Come ogni anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà la ‘Stella al merito’ ai cittadini che si sono distinti in campo lavorativo. Nella provincia di Forlì-Cesena il titolo spetterà a 7 lavoratori, ben 6 dei quali sono forlivesi. La cerimonia di consegna viene fatta solitamente il 1° maggio a Bologna da un rappresentante del Governo, ma quest’anno si svolgerà nella prima settimana di dicembre, in concomitanza con il centenario del riconoscimento. Ma ecco chi sono i sette nuovi ‘maestri’.

Stefano Albonetti, forlivese, è un dipendente delle Poste dal 1985: lì è stato assunto inizialmente come tecnico specializzato di Rete Telex Nazionale presso la Centrale Telex di Forlì. Attraverso lo studio e l’acquisizione di conoscenze, ha pensato, progettato e sviluppato prototipi software per migliorare il lavoro. L’ultima innovazione di Albonetti è un software in grado di analizzare i flussi di movimento del denaro contante.

Gloria Bassi, di Forlimpopoli, lavora in Electrolux dal 1988: assunta come operaia addetta alla linea di montaggio, ora fa parte dell’ufficio controllo gestione. Persona socievole, incline a collaborare con i colleghi, è esempio di professionalità per dedizione al lavoro e spirito di iniziativa.

Anche Massimo Saragoni, forlivese, è dipendente di Electrolux: dal 1994 a oggi, si è distinto per la costante ricerca di nuovi metodi e strumenti innovativi. Tra questi, l’ideazione di una piattaforma che può produrre centinaia di pezzi in totale autonomia anche nelle ore notturne in assenza di personale.

Armando Casadei di Forlì è dipendente di Centro Radio TV di Casadei Srl di Forlì e nemmeno la pensione l’ha fermato. Armando inizia il suo percorso nel 1977 presso la società Centro Radio tv Casadei Germano (non ci sono vincoli di parentela) come apprendista radiotecnico, appena 16enne. Raggiunta una notevole anzianità di servizio (43 anni) ha deciso di andare in pensione, ma, dopo pochi giorni, il titolare, valutando il suo contributo indispensabile, è riuscito a convincerlo a ritornare in servizio.

Massimo Matteucci anche lui di Forlì, dipendente di Italpak dal 1979 è rimasto fedele a questa azienda, dove è entrato ad appena 16 anni, per ben 43 anni consecutivi ed è pensionato dal 2022. Con la sua esperienza e conoscenza è stato il riferimento aziendale non solo per gli operai ma molte volte anche per i tecnici interni e il suo parere positivo garantiva, molto spesso, il successo del prodotto. È un appassionato cultore delle tradizioni romagnole che trasmette ai suoi allievi come maestro di ballo nella sua scuola ‘Sirene danzanti’ di Vecchiazzano.

Massimo Soldati, nato a Civitella, risiede a Meldola e dal 1978 è dipendente di Mec Meldola. Inizia all’età di 14 anni come apprendista e dimostra da subito passione nel lavoro, facilità ad apprendere e la modestia di chi vuole imparare. Dopo soli 3 mesi dal pensionamento avvenuto nel 2021, è stato reinserito in organico.

Infine c’è Giuseppe Rossi di Mercato Saraceno, dipendente di Impresa Generale Torri dal 2015. Fra i tanti cantieri della sua carriera, anche grazie a lui è stato realizzato un importante intervente edile che ha consentito la riattivazione della Diga Boschi di proprietà di Enel.