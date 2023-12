Brindisi a suon di jazz: torna l’Artusi festival

Tutto pronto per la 13ª edizione dell’Artusi Jazz festival 2024 che si terrà dall’1° al 6 gennaio. La rassegna di concerti itineranti prende il nome di ‘Mix it’ e mescola generi musicali diversi, che si intersecano, divergono e corrono insieme sperimentando il linguaggio dell’improvvisazione. Questo apparente ossimoro genera in realtà una vera libertà espressiva e crea orizzonti inesplorati che danno vita a un ricco programma di eventi con nomi importanti del panorama jazzistico, e non solo.

S’inaugura l’anno nuovo, il 1° gennaio alle 16.30, con il suggestivo concerto in ‘solo’ di Giovanni Guidi al pianoforte, all’interno della chiesa di San Pietro a Corniolo. Proseguendo lungo le curve della valle del Bidente, il secondo atto del festival verrà ospitato al teatro Mentore di Santa Sofia dove martedì 2 gennaio alle 21.15, si esibirà nello spettacolo ‘Una sola giornata’ il cantautore Sergio Cammariere; sul palco insieme all’artista anche: Daniele Tittarelli, sassofonista del programma Propaganda Live, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Si prosegue, il 3 gennaio alle 21.15, in questo viaggio all’insegna della musica al teatro Dragoni di Meldola con il pianoforte di Antonio Faraò e il grande sassofonista americano Chico Freeman, insieme a loro anche Makar Novikov al basso e Pasquale Fiore alla batteria. Il quartetto terrà un intenso dialogo con tutte le sfaccettature armoniche e improvvisative del jazz contemporaneo, corroborato dalla verve di Faraò e dal vigore del sax di Freeman. Il proscenio della quarta tappa del festival, il 4 gennaio alle 21.15, arriva alla chiesa di San Silvestro di Bertinoro con Kathya West in trio con Alberto Dipace e Danilo Gallo per un concerto-tributo ai grandi successi dei Pink Floyd. Dove il Bidente muta pelle in Ronco, nella Forlì della Fabbrica delle Candele, il 5 gennaio alle 17, va in scena il quinto evento che prevede: la presentazione del libro ‘Led Zeppelin ’71: la notte del Vigorelli’; il testo ricorda gli scontri, tra polizia e manifestanti, avvenuti durante il concerto della famosa band a Milano, che hanno poi portato l’Italia a uscire dalle rotte dei tour internazionali durante gli anni di piombo. Alle 21.15 spazio alla musica con il concerto-tributo proprio ai Led Zeppelin di Francesco Bearzetti, Danilo Gallo al basso e Stefano Tamborrino alla batteria. L’Artusi Jazz festival si chiude, il 6 gennaio alle 11, alla chiesa dei Servi di Forlimpopoli, con il concerto al pianoforte di Patrizio Fariselli.